СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося сжечь электроподстанцию в Кировоградской области

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще одну попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине. В результате спецоперации в Кировоградской области был задержан агент ФСБ, который планировал поджечь электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие критически важные объекты.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

По данным СБУ, задержан 21-летний мужчина, местный житель, который в августе 2024 года был завербован российской ФСБ. Причиной для привлечения во вражескую разведку стали его прокремлевские высказывания в Телеграмм-каналах России. Молодой человек стал активным участником кампании сбора информации для врага.

Шпионская деятельность: сбор данных и подготовка диверсии

Агент ФСБ собирал техническую информацию об энергетических объектах региона и наблюдал за локациями военных госпиталей и территориями ТЦК. Получившуюся информацию он передавал российским кураторам через анонимные мессенджеры, в том числе на Google-картах обозначал важные объекты. Впоследствии его задачей стало проникновение на территорию одной из ключевых электроподстанций, где он должен был поджечь объект с помощью специальной смеси.

Задержание агента "на горячем"

В августе 2024 года СБУ обнаружила преступные намерения агента и оперативно задержала его во время проведения разведки на месте происшествия. Благодаря слаженным действиям сотрудников службы удалось своевременно прекратить диверсию и обезопасить важные объекты Сил обороны.

Удаление доказательств и юридическая ответственность

При задержании у предателя был изъят мобильный телефон с анонимными чатами, в которых он коммуникировал с представителями ФСБ. Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.