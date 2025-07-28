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СБУ задержала агента белорусского КГБ на Волыни: чем он занимался

24-летний безработный шпионил для белорусского КГБ, но СБУ задержала предателя.

28 июля 2025, 11:05
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Slava Kot

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента белорусского КГБ, который собирал разведданные об украинских оборонных объектах на севере страны. По данным СБУ, мужчина действовал по заданию белорусской спецслужбы и пытался передать информацию о блокпостах, укреплении и перемещении военных эшелонов ВСУ.

СБУ задержала агента белорусского КГБ на Волыни: чем он занимался

СБУ разоблачили агента КГБ Беларуси. Фото из открытых источников

Задержание белорусского агента КГБ произошло в Волынской области в результате контрразведывательной операции. Как выяснилось, шпионом оказался 24-летний местный житель, который искал "легкий заработок" через анонимные Telegram-каналы. По данным следствия, именно в мессенджере он вышел на контакт с представителем белорусских спецслужб.

"Надеясь на средства от белорусских спецслужбистов, агент согласился выполнять их задачи. Среди основных — слежка за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северном пограничном Украине", — сообщили в СБУ.

Также он должен был обнаруживать движение военных эшелонов, курсирующих через пограничные железнодорожные станции. Для сбора информации агент КГБ использовал Google карты, на которых обозначал координаты стратегических объектов.

Контрразведка СБУ обнаружила деятельность агента, задокументировала факты шпионажа и задержала его по месту жительства. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным с куратором КГБ. Служба безопасности сообщила задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, предусматривающее наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время агент КГБ находится под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержала бывшего актера, корректировавшего удары России по Харькову.

Также "Комментарии" писали, что СБУ разоблачили действующего народного депутата Украины в работе на Россию.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahenta-biloruskoho-kdb-yakyi-shpyhuvav-na-pivnichnomu-prykordonni-ukrainy
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