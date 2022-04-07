СБУ устанавливает поименные списки оккупантов, совершавших зверства в Киевской области

Работники Службы безопасности продолжает работу на территориях, освобожденных от российских оккупантов, устанавливая причастных к зверствам в Киевской области и тех, кто поддерживал и помогал им. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

Фото Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 7 апреля уже собрано множество свидетельств местных жителей, которым удалось выжить в аду под оккупацией. Опрошены две тысячи граждан-свидетелей, выявлено 33 коллаборанта, 15 мародеров. Работникам СБУ удалось установить поименные списки российских военных, совершавших геноцид нашего народа и преступления против мира и безопасности человечества.

Работа по сбору доказательств военных преступлений российских оккупантов продолжается в более чем 20 населенных пунктах области. Собранную информацию будут приобщать к материалам уголовных производств.

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в области работают правоохранители, документируя преступления оккупантов.



"По всей Киевщине сейчас наши следственно-оперативные группы метр за метром исследуют места преступлений. Мы собираем доказательства для национальных судов и Международного уголовного суда в Гааге. Доказательства уже не просто военных преступлений, а преступлений против человечности. И мы докажем каждый факт, чтобы наказать тех, кто мучил, изнурял и уничтожал украинцев", — написала она.

Как сообщал портал, на территории Киевской и Черниговской областей сейчас работают следственно-оперативные группы по прокурорам, следователям и оперативным сотрудникам Национальной полиции, вместе с инспекторами-криминалистами, взрывотехниками, кинологами, судебно-медицинскими экспертами или врачами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!