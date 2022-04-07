СБУ устанавливает поименные списки оккупантов, совершавших зверства в Киевской области

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Козлова Альбіна
Работники Службы безопасности продолжает работу на территориях, освобожденных от российских оккупантов, устанавливая причастных к зверствам в Киевской области и тех, кто поддерживал и помогал им. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.
Фото Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на 7 апреля уже собрано множество свидетельств местных жителей, которым удалось выжить в аду под оккупацией. Опрошены две тысячи граждан-свидетелей, выявлено 33 коллаборанта, 15 мародеров. Работникам СБУ удалось установить поименные списки российских военных, совершавших геноцид нашего народа и преступления против мира и безопасности человечества.
Работа по сбору доказательств военных преступлений российских оккупантов продолжается в более чем 20 населенных пунктах области. Собранную информацию будут приобщать к материалам уголовных производств.
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в области работают правоохранители, документируя преступления оккупантов.
Как сообщал портал, на территории Киевской и Черниговской областей сейчас работают следственно-оперативные группы по прокурорам, следователям и оперативным сотрудникам Национальной полиции, вместе с инспекторами-криминалистами, взрывотехниками, кинологами, судебно-медицинскими экспертами или врачами.
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