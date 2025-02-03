СБУ совершила 15 арестов по всей стране: кого удалось схватить

В результате совместных мероприятий Службы безопасности Украины и Национальной полиции удалось задержать 15 человек, пытавшихся наладить продажу попавшего в руки злоумышленников из фронтовых зон нелегального оружия. Преступники намеревались продавать "трофейное" оружие и боеприпасы криминальной среде. Операция, охватившая несколько областей, позволила выявить многочисленные схемы незаконного сбыта оружия, в частности обратного восстановления снайперских винтовок и продажи взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ совершила 15 арестов по всей стране. Фото: СБУ

СБУ и Национальная полиция Украины продолжают борьбу с нелегальным оборотом оружия. Недавно они задержали 15 человек, пытавшихся продать оружие и боеприпасы, вывезенные из зоны боевых действий. Дельцы действовали в разных регионах Украины, пытаясь организовать каналы сбыта для криминальных элементов. Один из самых больших случаев произошел на Полтавщине, где была разоблачена подпольная мастерская для восстановления боевого оружия.

В Полтавской области правоохранители задержали местного жителя, который наладил подпольное производство для ремонта снайперских винтовок и других видов оружия. Также был задержан рецидивист, пытавшийся продать партию боевых гранат, а во избежание внимания правоохранителей он привлек несовершеннолетнюю девушку, предлагавшую оружие потенциальным покупателям. У этого преступника уже был уголовный опыт, в частности за торговлю наркотиками и оружием.

На Закарпатье были задержаны четыре человека, действовавшие отдельно. Они пытались продать более полутора килограммов тротила, гранаты и российские автоматы АК-12 с боеприпасами. Все задержанные ранее уже отбывали наказание за преступления, связанные с воровством и наркоторговлей.

В Херсонской области правоохранители задержали мужчину из Кировоградской области, который сначала приобрел противотанковые мины в деоккупированных зонах, а впоследствии планировал их реализовать на черном рынке.

Всего в операции, охватившей Полтавскую, Херсонскую, Закарпатскую и Черновицкую области, были задержаны несколько групп дельцов, пытавшихся организовать незаконный канал сбыта оружия. Злоумышленникам уже предъявлены обвинения в незаконном обращении с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами, за что им грозит до 7 лет тюремного заключения.

Все изъятые средства поражения после экспертиз будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция завершили масштабную операцию, результатом которой стало разоблачение шести новых схем уклонения от мобилизации, действовавших по всей Украине. Задержаны 19 человек , среди которых организаторы незаконных сетей, занимавшихся фальсификацией медицинских документов и переправкой уклонистов за границу.