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СБУ разоблачили сразу 29 предателей на Херсонщине: детали

В Херсонской области заочно объявлены подозрения еще 29 предателям из оккупационного "мвс рф"

сегодня, 18:34
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают разоблачать коллаборантов во временно оккупированных районах Украины. На этот раз были установлены личности еще 29 участников так называемого "главного управления МВС РФ", которое действует на левобережной части Херсонщины. Среди них бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов.

СБУ разоблачили сразу 29 предателей на Херсонщине: детали

СБУ. Фото из открытых источников

По данным следствия, оккупационный орган выполняет задачи российских властей, проводя массовые репрессии против местного населения. Фигуранты дела, входящие в состав "отдела МВС РФ по Олешковскому округу", причастны к похищениям местных жителей, которых они затем содержат в российских тюрьмах.

Согласно материалам дела, задержанные подвергаются пыткам, в частности, применяют электрический ток. Пострадавшие часто содержатся в карцерах без пищи и воды. Кроме того, под видом обысков коллаборанты вместе с российскими военными грабят дома угнанных, присваивая их личные вещи, автомобили и технику.

Также оккупационный орган отвечал за охрану российских "избирательных участков" во время фиктивного референдума по "присоединению" Херсонщины к России.

На основании собранных улик всем 29 коллаборантам было заочно объявлено подозрение. Колаборантов обвиняют в совершении преступлений по восьми статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность государства, пытки, грабежи и незаконное лишение свободы. Поскольку предатели скрываются на оккупированных территориях, продолжаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-ta-natspolitsii-zaochni-pidozry-otrymaly-shche-29-zradnykiv-z-okupatsiinoho-mvs-rf-na-livoberezhzhi-khersonshchyny
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