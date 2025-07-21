СБУ разоблачили действующего народного депутата Украины в работе на Россию: что известно

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действовавшую внутри Украины масштабную агентурную сеть. В центре схемы оказался действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко, подозреваемый в работе на российские спецслужбы. Следствие считает, что он мог годами координировать деятельность российской агентуры в Украине и оказал существенное влияние на ключевой правоохранительный орган НАБУ.

Народный депутат Федор Христенко. Фото из открытых источников

По данным следствия, Христенко был завербован Федеральной службой безопасности России еще во время правления Виктора Януковича.

"Христенко активно выполнял задачи российской спецслужбы во время Революции Гордости. В частности, для организации "Антимайдана" он задействовал подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек"", — говорится в заявлении СБУ.

Как пишет СБУ, Христенко имел связи с резидентами ФСБ, в частности Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский), и погибшим в Москве коллаборантом Арменом Саркисяном (Армен Горловский). По мнению СБУ, эти контакты позволяли Христенко оставаться одним из ключевых агентов влияния России в украинском политикуме даже после бегства из страны в 2022 году.

Расследование выявило разветвленные связи Христенко с чиновниками НАБУ. В частности, у него были тесные контакты с руководителем одного из межрегиональных управлений Бюро Русланом Магамедрасуловым, которого 21 июля задержали по подозрению в ведении бизнеса с Россией.

Следствие также связывает Христенко с главой подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым. Во время полномасштабного вторжения жена Скомарова пользовалась автомобилем, зарегистрированным на семью Христенко, что может свидетельствовать о тесных личных связях фигурантов дела.

Одним из самых резонансных эпизодов дела стало документирование побега за границу партнера Игоря Коломойского украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова. По данным следствия, именно детективы НАБУ, подконтрольные Христенко и Скомарову, сопровождали беглого олигарха во время пересечения границы. Они ехали в соседнем купе поезда, фактически обеспечивая "прикрытие" бегства.

По информации СБУ, это была часть более широкой стратегии агентурного влияния, в рамках которой Христенко также пытался продвинуть Скомарова на должность руководителя Бюро экономической безопасности. В случае победы того на конкурсе, Коломойский надеялся, что его уголовное дело закроют.

"В ходе обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в том числе документы негласного следования за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, свидетельствующие о российском влиянии и системных истоках информации из антикоррупционного ведомства", — сообщили в СБУ.

Сам Христенко 14 февраля 2022 выехал из Украины, арендовал элитную квартиру в Варшаве и с тех пор живет в Польше.

В настоящее время СБУ проводит масштабные контрразведывательные мероприятия, чтобы выявить полную сеть влияния РФ на НАБУ. Христенко уже заочно уведомлено о подозрении за государственную измену в условиях военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о задержании одного из руководителей НАБУ Руслана Магамедрасулова, который имел связи с российским бизнесом.