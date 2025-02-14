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СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине

Служба безопасности Украины задержала шестерых агентов РФ

сегодня, 13:26
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Амбарцумян Анна

Подозреваемые действовали под видом общественных активистов и публично призывали к свержению конституционного строя. Они создавали псевдопатриотические движения, обещали "бронь" от мобилизации и даже формировали "силовые отряды", которые должны были поддержать захват власти. Следствие подтвердило, что эти лица не только распространяли кремлевскую пропаганду, но активно работали на дестабилизацию страны.

СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Среди задержанных — лидер псевдоструктуры "народовластия" на Черниговщине, а также его сообщники, действовавшие в Черкасской и Одесской областях. Они отрицали государственность Украины, дискредитировали военное командование и призывали уклоняться от мобилизации. Участникам этих движений обещали воинские звания и руководящие должности в новой "власти".

На Волыни правоохранители разоблачили еще одного пособника Кремля. Мужчина создал YouTube-канал, где открыто призвал к власти и формировал "альтернативные органы самоуправления" в интересах РФ.

Все злоумышленники получили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о призывах к насильственной смене власти и препятствованию деятельности ВСУ. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в нескольких регионах Украины при процессуальном руководстве областных прокуратур.

СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине - фото 2
СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине - фото 3
СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Краматорском районе контрразведчики задержали предателя, который передавал оккупантам координаты украинских военных позиций. Его информация использовалась для нанесения ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и ракетами. Благодаря оперативному реагированию СБУ агент не успел повлечь за собой катастрофические последствия, а украинские защитники остались в безопасности.




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Источник: https://t.me/SBUkr/14126
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