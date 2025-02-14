СБУ разоблачила сеть псевдоактивистов, призывавших к перевороту в Украине

Подозреваемые действовали под видом общественных активистов и публично призывали к свержению конституционного строя. Они создавали псевдопатриотические движения, обещали "бронь" от мобилизации и даже формировали "силовые отряды", которые должны были поддержать захват власти. Следствие подтвердило, что эти лица не только распространяли кремлевскую пропаганду, но активно работали на дестабилизацию страны.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Среди задержанных — лидер псевдоструктуры "народовластия" на Черниговщине, а также его сообщники, действовавшие в Черкасской и Одесской областях. Они отрицали государственность Украины, дискредитировали военное командование и призывали уклоняться от мобилизации. Участникам этих движений обещали воинские звания и руководящие должности в новой "власти".

На Волыни правоохранители разоблачили еще одного пособника Кремля. Мужчина создал YouTube-канал, где открыто призвал к власти и формировал "альтернативные органы самоуправления" в интересах РФ.

Все злоумышленники получили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о призывах к насильственной смене власти и препятствованию деятельности ВСУ. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в нескольких регионах Украины при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Краматорском районе контрразведчики задержали предателя, который передавал оккупантам координаты украинских военных позиций. Его информация использовалась для нанесения ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и ракетами. Благодаря оперативному реагированию СБУ агент не успел повлечь за собой катастрофические последствия, а украинские защитники остались в безопасности.



