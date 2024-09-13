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СБУ разоблачила сеть диверсантов в Одесской области

В Одесской области задержаны четыре приспешника РФ, которые поджигали военные авто

сегодня, 13:49
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали еще четырех человек, выполнявших заказные поджоги в Одесской области в пользу российских спецслужб. Их мишенями были военные микроавтобусы и внедорожники сил обороны.

СБУ разоблачила сеть диверсантов в Одесской области

Агент РФ. Фото: СБУ

Среди задержанных – два жителя Одессы, один переселенец из Луганщины и житель Измаильского района. Отмечается, что три из них – несовершеннолетние. Поджигатели вступили в контакт с представителями РФ через Telegram, где искали "быстрый заработок".

Фигуранты выбирали объекты для поджога, после чего согласовывали свои действия с российскими кураторами. Злоумышленники снимали акты поджогов на видео и посылали отчеты заказчикам, но обещанные деньги так и не получили.

В результате их деятельности были уничтожены шесть военных автомобилей. Однако благодаря оперативным действиям СБУ все исполнители поджогов были задержаны "на горячем". Во время обысков у них изъяли доказательства, в том числе мобильные телефоны с видеозаписями поджогов.

Следователи сообщили подозреваемым о совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период);

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Задержанным грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Операция была проведена в Одесской области СБУ при поддержке Одесской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила сеть диверсантов в Одесской области - фото 2
СБУ разоблачила сеть диверсантов в Одесской области - фото 3

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12891
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