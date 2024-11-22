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СБУ разоблачила информатора ФСБ в Николаеве: работник облтеплоэнерго корректировал удары по городу

Информатор передавал данные о перемещении сил обороны, готовя новые ракетно-дроновые удары по Николаеву.

22 ноября 2024, 13:15
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины задержала 43-летнего работника Николаевского облтеплоэнерго, работавшего на ФСБ и передающего информацию о стратегических объектах для корректировки вражеских атак. Злоумышленник попал в руки спецслужб благодаря своим пророссийским высказываниям в социальных сетях и активному сбору разведданных о Силах обороны Украины.

СБУ разоблачила информатора ФСБ в Николаеве: работник облтеплоэнерго корректировал удары по городу

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила информатора ФСБ, готовившего новую серию ракетных и дроновых атак на Николаев. 43-летний техработник местного облтеплоэнерго с помощью пророссийских комментариев в Telegram стал объектом внимания агрессора и начал активно собирать информацию для врага.

Во время выполнения вражеской задачи злоумышленник объезжал город на собственном авто, фиксируя места сосредоточения военной техники и личного состава Сил обороны Украины. Кроме того, он пытался получить нужную информацию от коллег и знакомых, скрывая свои истинные намерения под видом обычных бытовых разговоров.

Благодаря слаженной работе киберспециалистов СБУ, злоумышленник был задержан по месту жительства. В ходе обысков обнаружен мобильный телефон, через который он поддерживал связь с ФСБ через Telegram-канал.

Следователи СБУ выдвинули подозрение задержанному по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающему ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении, расположении или движении Вооруженных Сил Украины. Муж находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ разоблачила информатора ФСБ в Николаеве: работник облтеплоэнерго корректировал удары по городу - фото 2

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-u-mykolaievi-pratsivnyka-oblteploenerho-yakyi-pratsiuvav-na-fsb-i-koryhuvav-udary-po-mistu
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