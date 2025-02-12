СБУ раскрыла шокирующие детали задержания «крысы» в своих рядах

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новые факты по делу "крысы", украинского чиновника, работавшего на вражескую спецслужбу фсб. Его шпионская деятельность в течение нескольких лет была направлена на сбор и передачу критически важной информации для российской агрессии против Украины. Как он обманывал систему и кому из родных придется отвечать за поддержку предателя – разбирались комментарии ссылаясь на СБУ.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Согласно материалам уголовного дела, предатель сотрудничал с ФСБ с 2018 года, но до конца 2023 его активность была временно прекращена. В декабре прошлого года россия возобновила контакты с "крысой", и она стала действовать по новой схеме. Вместе с ним к уголовной ответственности могут быть привлечены и его близкие родственники, активно поддерживавшие российскую агрессию и знавшие о шпионской деятельности сына.

Установлено, что для осуществления своих преступных планов чиновник использовал конспиративную квартиру в Киеве, через которую передавал собранную информацию с помощью специальных устройств: мобильного телефона, WiFi-роутера и SIM-карты. Все операции осуществлялись под наблюдением ФСБ, и преступная сеть имела четкую структуру, включавшую даже лицо, осуществлявшее связь между "крысой" и врагом.

Семья предателя, в частности, его родители, активно поддерживали его действия, что подтверждается аудиоперехватами. Они публично оправдывали агрессию России и восхваляли президента Путина, за что им может быть выдвинуто подозрение по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание агрессии против Украины).

В настоящее время у следствия достаточно доказательств, включая аудио и видео материалы, а также перехваченную переписку, подтверждающую предательство должностного лица. Задержанному объявлено подозрение за государственную измену, и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины задержала высокопоставленного чиновника, годами работавшего на врага. Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ стал одним из главных предателей в структуре, передавая важную информацию российским спецслужбам. Спецоперация, которую возглавил лично Василий Малюк, раскрыла целую сеть предателей, среди которых эта "крыса" занимала особое место. Оперативная работа продолжалась месяцами, и сегодня она завершилась задержанием предателя.



