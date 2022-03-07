СБУ отчиталась о задержании коллаборантов и пособников врага

Как сообщают в Службе безопасности Украины, за минувшие сутки правоохранители задержали немало диверсантов и пособников российских войск в сутки, 6 марта.

фото СБУ

В Донецкой области СБУ задержала 13 боевиков псевдореспублики "ДНР", которые производили обстрелы мирных жителей, жилых массивов и объекты критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке. Задержанные отражались и обстреливали украинские войска в районе населённого пункта Майорск. Там они и взяты в плен во время боя.

В Киеве СБУ задержало агента российской разведки. Мужчина работал директором на предприятии оборонной сферы в Днепре, которое снабжало программное обеспечение беспилотников.

Задержанный рассказал, что получил задачу от ГРУ РФ передать данные об армии Украины в районе проведения ООС. Открыто производство по статьям частью 2 статьи 258-5, части 1 статьи 258-3, части 1 статьи 111 Уголовного кодекса. Задержанному доложено о подозрении в государственной измене.

В Николаеве были задержаны два пособника врага, которые сообщали оккупантам о военных объектах города, инфраструктуре, перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, работников Нацполиции, украинских спецслужб, размещении блокпостов и сил обороны. В Ровно СБУ задержала местного жителя-пособника российских оккупационных войск, сообщавшего о транспорте армии, военных объектов в городах Ровенщины.



В Луганской области открыто уголовное производство по бывшему члену "Партии регионов", который хочет возглавить оккупационную администрацию во временно оккупированном городе Беловодск. Коллаборант еще в 2014 году, организовывал фейковый "референдум" в Луганской области и занимал должность так называемого "министра сельского хозяйства ЛНР". Подозреваемый продолжает "работать" на враге и временно оккупированной территории в Беловодске.



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