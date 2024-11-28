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СБУ ликвидировала агентурную группу российской разведки в Харькове

Злоумышленники создавали хранилища для диверсантов и собирали разведданные.

сегодня, 12:59
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины обезвредила действующую в Харькове агентурную группу российского ГРУ. Участники группировки создавали схроны с боеприпасами и средствами для обеспечения деятельности диверсионных групп врага, а также собирали информацию о позициях сил обороны.

СБУ ликвидировала агентурную группу российской разведки в Харькове

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Агенты, управляемые российской военной разведкой, обустраивали тайники с гранатами РГД-5 и деньгами в лесопосадках в окрестностях Харькова. Впоследствии координаты этих схронов передавали куратору в РФ через мессенджеры. Их целью было обеспечить материальные запасы для будущих диверсионных групп российских окупантов.

Кроме того, участники группировки занимались сбором разведывательной информации. Они обходили определенные районы Харькова и прилегающие территории, фиксируя месторасположение украинских военных баз и других объектов стратегического значения. Инструкции по таким действиям поступали от российских кураторов.

В состав агентурной группы входили два бывших сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" и жена одного из них. Как установило следствие, организатором связи с оккупантами стал бывший "беркутовец", который еще до начала полномасштабного вторжения уехал в Россию и начал сотрудничать с агрессором.

Контрразведка СБУ смогла вовремя выявить и нейтрализовать агентурную группу. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны с подтверждением передачи данных российским военным, а также боевые гранаты.

Пока все трое задержаны. Им объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Санкции статей предусматривают пожизненное заключение с конфискацией имущества. Подозреваемые находятся под стражей, следственные действия продолжаются.

СБУ ликвидировала агентурную группу российской разведки в Харькове - фото 2

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zneshkodyla-u-kharkovi-ahenturnu-hrupu-rosiiskoho-hru-yaka-hotuvala-skhrony-dlia-vorozhykh-drh
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