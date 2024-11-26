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СБУ и Нацполиция задержали двух рецидивистов: какие задачи от РФ они выполняли

Злоумышленники, имевшие криминальное прошлое, выполняли поджоги по инструкциям российских спецслужб в нескольких регионах Украины

сегодня, 13:35
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух мужчин, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги в разных областях Украины. Злоумышленники имели криминальное прошлое и получали инструкции через телеграммы-каналы для выполнения диверсионных актов, направленных на уничтожение важных объектов инфраструктуры.

СБУ и Нацполиция задержали двух рецидивистов: какие задачи от РФ они выполняли

Агент РФ. ФОТО: СБУ

В рамках совместной операции СБУ и Нацполиции были задержаны два приспешника российских спецслужб, совершавших поджог на Киевщине и Прикарпатье. Они выполняли заказы, включавшие поджоги почтовых отделений, автомобилей ВСУ и релейных шкафов Укрзализныци.

Диверсанты, имевшие опыт в криминальном мире, после отбывания наказания за наркоторговлю и кражи начали искать способы заработка через телеграмм-каналы. Для реализации преступных планов они использовали легковоспламеняющиеся смеси и снимали возгорание на видео, чтобы отправлять отчеты своим кураторам из России.

В частности, в Киевской области был задержан 28-летний мужчина из Березани, который сжег местное отделение частного почтового сервиса. Во время задержания правоохранители обнаружили, что он планировал поджечь еще несколько административных зданий общины, но был разоблачен с поличным.

На Прикарпатье был задержан 40-летний рецидивист, который по возвращении из мест лишения свободы совершил поджог автомобиля ВСУ. Дополнительное расследование выявило его причастность к поджогу шкафа обогрева стрелочных переводов на важной железнодорожной линии.

Оба злоумышленника сейчас находятся под стражей, им объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения),

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Специалисты СБУ и Нацполиции продолжают собирать дополнительные доказательства их преступной деятельности.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-dvokh-retsydyvistiv-yaki-na-zamovlennia-rf-vchynialy-pidpaly-na-kyivshchyni-ta-prykarpatti
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