СБУ и Нацполиция разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали еще шесть схем, позволявших мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации и нелегально уезжать за границу. В ходе операций, проведенных в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях, были задержаны несколько организаторов этих сделок, среди которых врачи, злоупотреблявшие своим служебным положением.

Схема уклонения от мобилизации. Фото: СБУ

Благодаря комплексным мерам СБУ и Нацполиции было выявлено и ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации. Эти преступные группировки, действовавшие в Закарпатье, Львове и Черкасской области, обеспечивали военнообязанным возможность избежать призыва, используя поддельные медицинские документы и способствуя нелегальному выезду за границу.

По данным следствия, врачи-чиновники военно-врачебных комиссий (ВЛК) и врачебно-консультативных комиссий (ЛКК) брали деньги за предоставление фальшивых справок о непригодности к службе. Стоимость их "услуг" колебалась от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда.

Львовская область:

В Львовской области задержана заведующая отделением областной психиатрической больницы, которая продавала фальшивые медсправки о непригодности к службе. Она была задержана во время передачи очередной взятки, а у ее подельника, врача-психиатра, обнаружили российский паспорт и боевую гранату Ф-1. Также разоблачена глава отделения местной больницы и заместитель руководителя военного медцентра, которые подделывали диагнозы для уклончан.

Черкасская область:

В Черкасской области подозрение получил врач-психиатр, принимавший взятки за фиктивную постановку призывников на психологический учет, что позволяло им избежать мобилизации.

Закарпатье:

В Закарпатье задержан инспектор пограничного отряда, предлагавший уклоняющимся маршруты для побега в соседние страны, минуя пункты пропуска.

Задержанным лицам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за незаконную переправку лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".