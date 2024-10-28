СБУ и Нацполиция разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации

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Амбарцумян Анна
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали еще шесть схем, позволявших мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации и нелегально уезжать за границу. В ходе операций, проведенных в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях, были задержаны несколько организаторов этих сделок, среди которых врачи, злоупотреблявшие своим служебным положением.
Схема уклонения от мобилизации. Фото: СБУ
Благодаря комплексным мерам СБУ и Нацполиции было выявлено и ликвидировано шесть схем уклонения от мобилизации. Эти преступные группировки, действовавшие в Закарпатье, Львове и Черкасской области, обеспечивали военнообязанным возможность избежать призыва, используя поддельные медицинские документы и способствуя нелегальному выезду за границу.
По данным следствия, врачи-чиновники военно-врачебных комиссий (ВЛК) и врачебно-консультативных комиссий (ЛКК) брали деньги за предоставление фальшивых справок о непригодности к службе. Стоимость их "услуг" колебалась от 2 до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда.
Задержанным лицам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за незаконную переправку лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".
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