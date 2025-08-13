Российский коллаборант пытался попасть в ВСУ

СБУ и Нацполиция, при содействии Главнокомандующего ВСУ, разоблачили в Ровенской области бывшего сотрудника оккупационного "МВС РФ в Запорожской области". Мужчина приехал в западный регион к родственникам, а параллельно отправился на мобилизацию в украинскую армию, надеясь таким образом избежать ответственности за работу на врага.

Работал на врага и хотел воевать за Украину

Расследование выяснило, что задержанный — житель Михайловского района Запорожской области. После оккупации общества он добровольно пошел на службу к российским захватчикам и получил должность "патрульного" в местном райотделе. Ему выдали оружие, форму и "удостоверение" русского образца.

Работая на окупантов, коллаборант участвовал в преследовании участников движения сопротивления и проверках бизнеса. Предпринимателям, которые отказывались работать по российским правилам, он угрожал арестами и доставкой в оккупационный участок.

В июле этого года он выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец, а затем обратился в местный ТЦК, утаив свое прошлое. Правоохранители собрали доказательства его преступлений и задержали в госпитале, где пытался скрываться под предлогом лечения.

Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные следственные действия проводились СБУ и Нацполицией под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ряд одобрил предложение изменений в законодательство о мобилизации, касающихся прав педагогических работников и соискателей образования. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде, после чего его будет рассматривать парламент.