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Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО)

Какое наказание грозит россиянину за сбыт наркотиков в Киеве

18 октября 2024, 16:34
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Кречмаровская Наталия

Столичные правоохранители разоблачили наркосбытчика, гражданина России. Во время обысков у него обнаружили наркотические средства стоимостью почти миллион гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО)

Фото Нацполиции

Злоумышленника разоблачили в Подольском районе — он бродил между деревьями. Его задержали, когда он собирался разложить закладки с психотропом "Альфа — PVP".

В ходе проверки правоохранители выяснили, что правонарушитель имел при себе запрещенные вещества. В ходе следственных действий полицейские изъяли 26 свертков с веществом, которое согласно выводу эксперта является психотропом "Альфа-PVP". А во время обыска по месту жительства мужчину изъяли еще около трех килограммов запрещенных веществ, среди которых Альфа-PVP амфетамин и каннабис.

В полиции отметили, что ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам черного рынка составляет почти миллион гривен.

"29-летнего злоумышленника следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры, задержанном сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества, в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении полиции.

За совершенное злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО) - фото 2
Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО) - фото 3
Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО) - фото 4
Россиянина с наркотиками на миллион гривен задержали в Киеве (ФОТО) - фото 5



Ранее портал "Комментарии" сообщал о нарушении власти в Киеве. Что происходит в столице, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/nalahodyv-zbut-u-stolytsi-alfa-pvp-amfetaminu-ta-kanabisu-politseiski-vyluchyly-u-zatrymanoho-rosiianyna-zaboronenykh-rechovyn-na-maizhe-milion-hryven
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