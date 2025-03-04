Роскошная жизнь: будут судить экспредседателя Госэкоинспекции Карпатского округа

Бывшего главу Государственной экологической инспекции Карпатского округа будут судить за незаконное обогащение. Следователи ДБР обнаружили, что его имущественное положение существенно превышает официальные доходы. Всего в 2020-2023 годах чиновник и его семья незаконно приобрели активы на сумму почти 19 миллионов гривен. Суд уже арестовал роскошное имущество эксчиновника, а сам фигурант уволен с должности.

Фото: dbr.gov.ua

Среди арестованного имущества – элитные автомобили, недвижимость в Ивано-Франковске и коммерческие объекты. Самыми дорогими активами стали два авто премиумкласса 2021 и 2023 годов выпуска, общая стоимость которых превышает 12 миллионов гривен. Также следователи ДБР зафиксировали в его собственности четыре квартиры, нежилые помещения и земельные участки.

Кроме того, под арест попало еще 80 миллионов гривен активов, которые должностное лицо успел приобрести до принятия соответствующего закона. В этот список вошли жилой дом, 16 квартир, три автомобиля и более тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости в центре Ивано-Франковска.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате слаженного международного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Франции и Италии, обнаружена и арестована дорогостоящая яхта одного из организаторов преступной группы, действовавшей в Фонде государственного имущества Украины. И тальянцы арестовали элитную яхту главы преступной организации ФГИ Украины.