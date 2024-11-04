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Резонансное дело о пытках и изнасилованиях: отменили ли приговор эксправохранителям

Офис Генпрокурора добился окончательного приговора для эксправохранителей по пыткам в Кагарлыке

сегодня, 17:26
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Амбарцумян Анна

Киевский апелляционный суд поддержал решение Обуховского районного суда в отношении двух бывших работников Кагарлыкского отделения полиции, осужденных за пытки, насильственное исчезновение и изнасилование. Прокуроры Офиса Генерального прокурора добились вынесения приговора без изменений, обеспечив приговоры к 11 годам лишения свободы для эксправохранителей.

Резонансное дело о пытках и изнасилованиях: отменили ли приговор эксправохранителям

Жестокое обращение в отделении полиции

В ходе следствия установлено, что в мае 2020 года двое правоохранителей жестоко обращались с женщиной, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля. В помещении отделения ее надели в противогаз, заковали в наручники и стреляли над головой из табельного оружия. После этого жертва подверглась многочисленным актам насилия. Также были обнаружены другие случаи пыток в отделении, в частности избиение и издевательство над другим мужчиной с целью получения признания.

Следователи установили, что ранее, в январе 2020 года, осужденные также применяли пытки к двум гражданам, подозреваемым в кражах. Пострадавших избивали, вывозили за пределы города в багажнике автомобиля, применяли электрошок, а затем приковали к батарее, где они оставались до следующего дня. Такие жестокие методы вызвали широкий резонанс и негодование в обществе.

Доказательная база: свидетельство потерпевших и жесткая позиция обвинения

Прокуроры провели комплексное расследование, допросили потерпевших и свидетелей, собрали доказательства, безоговорочно подтвердившие вину обвиняемых. Несмотря на попытки защиты обжаловать приговор, суд принял решение оставить без изменений наказание, что свидетельствует о принципиальной позиции обвинения и необходимости справедливости для пострадавших.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/sprava-pro-katuvannya-i-zgvaltuvannya-u-kagarlickomu-viddilenni-policiyi-ofis-genprokurora-vidstoyav-virok-ekspravooxoroncyam-v-apelyaciinii-instanciyi
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