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Рекордная попытка побега из Украины: парень 13 раз пытался незаконно пересечь границу

19-летний львовянин был задержан на границе во время 13 попытки незаконного выезда из Украины.

8 июля 2025, 10:25
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Slava Kot

19-летний житель Львова установил антирекорд, ведь в тринадцатый раз пытаясь незаконно пересечь украинскую границу. На этот раз его снова задержали пограничники в Закарпатье, когда парень двигался по направлению к Венгрии.

Рекордная попытка побега из Украины: парень 13 раз пытался незаконно пересечь границу

13 неудачная попытка незаконно выезда из Украины. Фото: Госпогранслужба Украины

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса", где военнослужащие Чопского пограничного отряда заметили неизвестного, который пешком приближался к границе. Задержанный при себе не имел никаких документов, но в ходе проверки выяснилось, что это 19-летний житель Львова, уже неоднократно пытавшийся незаконно выехать из Украины.

По словам нарушителя, его мотивом стал поиск лучших условий жизни в странах Европейского Союза. Из-за отсутствия права на выезд в условиях военного положения, юноша решил воспользоваться нелегальным пересечением границы. По его словам, он сел на поезд в Чоп, а дальше пешком добрался до пограничной полосы, перелез через заградительный забор и надеялся незаметно пройти в Венгрию. Однако, как и в предыдущих двенадцати случаях, он был задержан.

По информации пограничников, с ноября 2024 года молодой человек уже пробовал нарушить границу с Молдовой, Словакией и Венгрией. Все попытки завершались провалом, однако это не останавливало нарушителя.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП о незаконном пересечении государственной границы. Ему грозит штраф или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как депутат от ОПЗЖ выехал из Украины и не вернулся. Для этого он устроился носителем аппаратуры.

Также "Комментарии" писали о том, сколько людей незаконно сбежали из Украины с начала войны.



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Источник: https://www.facebook.com/share/p/16aTqqxJLF/?mibextid=wwXIfr
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