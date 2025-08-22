Разоблачен ТЦК: подрабатывал данные о 17 бойцах

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении одного из руководителей территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области. Чиновник обвиняется в служебных махинациях с данными о мобилизации.

Перед судом повстанет работник ТЦК

Следователи установили, что должностное лицо используя собственный криптографический ключ вносило ложную информацию в автоматизированную систему учета. В документах он фиксировал мобилизацию людей в Вооруженные силы, снимал их с учета и даже создавал фиктивные направления сразу до трех воинских частей.

Таким образом, он "привлек" в армию 17 человек, которые на самом деле все это время находились дома. Все воинские части подтвердили, что таких бойцов у них никогда не было. По данным ДБР, чиновник пытался таким способом искусственно повысить показатели мобилизации, игнорируя риски для обороноспособности страны.

Обвинительный акт уже передан в суд.

