Растраты на 36 млн: преступная организация присвоила средства на технику для самолетов

В Украине завершено расследование громкого дела о растратах на сумму более 36 млн грн, связанных с фальшивыми поставками оборудования для военных самолетов. Трое участников преступной организации, незаконно присвоившей бюджетные средства, вскоре предстанут перед судом. Кроме того, часть подозреваемых уже возместила значительную часть ущерба, которую они причинили государству. Дело приобретает новые обороты. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора завершил расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении трех участников преступной организации, организовавших растрату государственных средств в больших размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. Им инкриминировано создание и участие в преступной организации, а также служебный подлог и растрату бюджета.

По данным следствия, бывший директор одного из оборонных предприятий создал преступную организацию, в которую привлек девять человек. Они организовали фальшивые поставки компонентов для военных самолетов. Оборудование, которое не подлежало учету и было вывезено еще при распаде СССР, передавалось подконтрольным лицам для оформления мнимых договоров. Это позволяло злоумышленникам создавать облик законности закупок, которые в реальности были фальшивыми.

С 2021 по 2023 год преступники совершили десять таких операций, в результате которых на государственные счета было начислено более 36 млн. грн. В ходе досудебного расследования четыре участника организации пошли на соглашение со следствием, согласившись вернуть часть средств, в том числе 5 млн. грн. в пользу оборонного предприятия и еще около 1 млн. грн. в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время три подозреваемых находятся в розыске, а следователи вместе с Бюро экономической безопасности и СБУ продолжают документировать их преступления. Изъятые средства возмещают нанесенный ущерб и перечисляются в пользу армии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для военных, к которой причастен депутат одного из городских советов Кировоградщины. Чиновник вместе с сообщниками организовал поставки дешевой, несертифицированной экипировки, что только внешне напоминало военную одежду. В результате этой сделки государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.



