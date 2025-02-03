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Пыточная в Херсоне: генерала РФ и его приспешников будут судить за пытки и убийства

Оккупанты незаконно арестовали не менее 183 гражданских лиц

сегодня, 12:16
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Амбарцумян Анна

Суд рассмотрит дело 11 российских силовиков, руководивших одним из самых страшных пыточных во временно оккупированном Херсоне. Среди обвиняемых — генерал-майор МВД РФ и его подчиненные, организовавшие систему издевательств, пыток и гражданских убийств. Пленных избивали, подвергали пыткам электротоком, заставляли работать и участвовать в псевдореферендуме. Некоторых жертв так и не удалось обнаружить. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Пыточная в Херсоне: генерала РФ и его приспешников будут судить за пытки и убийства

Фото: gp.gov.ua

По материалам следствия, в июне 2022 года группа сотрудников МВД РФ была отправлена на временно оккупированную Херсонщину. Чтобы скрыть их личные данные, они изменили документы. Руководителем оккупационного "управления" стал 47-летний генерал-майор РФ, а его заместителями — два полковника.

Под их контролем оказался изолятор временного содержания (ИВС) в Херсоне. Уже в июле 2022 года начальником этого учреждения стал старший лейтенант с позывным "Злой". Его команда из семи офицеров и сержантов отвечала за содержание и пытки пленных.

В пыточной ИВС побывали по меньшей мере 183 гражданских. Людей избивали, пытали электротоком, в частности, нанося поражение половым органам. Зафиксированы случаи умышленных убийств. Кроме того, оккупанты заставляли заключенных работать под угрозой расправы и силой участвовать в так называемом "референдуме" о присоединении Херсонщины к РФ.

В октябре 2022 года, по меньшей мере, 60 пленных вывезли на левый берег Днепра и в другие оккупированные районы. Судьба большинства из них до сих пор неизвестна.

Генералу РФ и его подчиненным предъявили обвинение за нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 438 УК Украины). Теперь они предстанут перед судом за свои преступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины установила лица четырех российских генералов, отдавших приказ нанести удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, что привело к гибели 19 мирных жителей и травмированию еще 46 человек.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/suditimut-generala-rf-ta-10-iogo-pidleglix-yaki-zabezpecuvali-funkcionuvannya-odnijeyi-z-naizorstokisix-kativen-v-okupovanomu-xersoni
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