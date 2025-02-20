Пьяный за рулем: эксправохранитель получил 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Бывший руководитель одного из районных управлений правоохранительного органа Киевской области признан виновным в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий погибли два человека. Суд вынес ему приговор – 9 лет лишения свободы. Кроме того, мужчина должен выплатить 1,5 млн гривен компенсации семье погибших.

Смертельное ДТП. Фото: dbr.gov.ua

Трагическая авария произошла в июне 2022 года на трассе Киев-Знаменка в Обуховском районе. Пьяный чиновник, находясь за рулем собственного авто, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате удара 68-летняя женщина, которая находилась в салоне встречного авто, погибла на месте, а ее 69-летний мужчина, водитель машины, скончался от полученных травм в больнице.

Результаты экспертизы показали, что уровень алкоголя в крови виновника ДТП составлял 1,23 промилле, что значительно превышает допустимую норму.

Суд признал бывшего правоохранителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины). Кроме тюремного срока, осужденный должен выплатить потерпевшим 1,5 млн. гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области завершено досудебное расследование по делу смертельного ДТП, в котором погибли три человека, среди них 12-летний мальчик. Военнослужащий, совершивший аварию, теперь предстанет перед судом за нарушение ПДД. ДБР установило все обстоятельства трагедии, и обвинение уже направлено в суд.