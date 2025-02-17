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"Приобрела дочь": у начальника Минюста могут отобрать элитное авто

Суд должен решить, останется ли элитный транспорт в собственности семьи чиновника

17 февраля 2025, 14:03
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Амбарцумян Анна

Чиновник Минюста пользовался автомобилем премиумкласса за 3,29 млн гривен, приобретенным его дочерью. Однако расследование ГБР и НАПК показало: легальных доходов для такой покупки в семье чиновника не было. Теперь прокуроры требуют через суд конфисковать элитный автомобиль в пользу государства. Если решение будет принято, это станет очередным ударом по коррупционным схемам во власти.

"Приобрела дочь": у начальника Минюста могут отобрать элитное авто

Иллюстративное изображение авто

Следователи выяснили, что дорогой автомобиль был оформлен на дочь начальника межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, однако фактически им пользовался сам чиновник. Анализ финансовых потоков семьи показал несоответствие доходов и расходов, что свидетельствует о возможном незаконном обогащении.

На основании собранных доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этого актива необоснованным и его конфискации.

Теперь суд должен решить, останется ли элитный транспорт в собственности семьи чиновника или пополнит государственный бюджет.

Напомним, пока рядовые украинцы получают среднюю пенсию в размере около 5 тысяч гривен, некоторые народные депутаты могут похвастаться выплатами в десятки и даже сотни тысяч. Более того, для получения таких сумм они обращаются в суды, чтобы воспользоваться старыми законодательными нормами. Кто из бывших и действующих нардепов получает больше всего и какие юридические лазейки они используют — разбирались "Комментарии".

Кроме того, в результате слаженного международного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Франции и Италии, обнаружена и арестована дорогостоящая яхта у одного из организаторов преступной группы, действовавшей в Фонде государственного имущества Украины. Итальянские стражи порядка с помощью предоставленной информации с украинской стороны провели операцию, в результате которой была арестована яхта, принадлежавшая одному из руководителей преступной организации. Кроме того, ранее французские правоохранители произвели арест недвижимости, принадлежавшей участникам преступной группы, на общую сумму 6,5 млн. евро. Австрийские коллеги изъяли элитные автомобили и драгоценности, которые также могут являться частью незаконной прибыли.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-u-nachalnika-odnogo-z-mizhregionalnih-upravlin-minyustu-mozhut-konfiskuvati-elitnij-avtomobil
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