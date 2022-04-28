logo

BTC/USD

39496.43

ETH/USD

2911.39

LTC/USD

102.20

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий
commentss НОВОСТИ Все новости

Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий

Прокуроры продолжают выявлять личности россиян, издевающихся над украинцами в Буче

сегодня, 15:08
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Десятерым военным россии, причастным к пыткам гражданских людей в Буче, объявлены подозрения. Об этом написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий

Как выглядят города после оккупации, фото Генштаб ВСУ

Это военные 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вс рф. Подозрения в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым десяти россиянам сообщили прокуроры Бучанской окружной прокуратуры. Это младший сержант Вячеслав Лаврентьев, рядовой Григорий Нарышкин, рядовой Василий Князев, ефрейтор Семен Мальцев, рядовой Сергей Пескарев, рядовой Альберт Раднаев, ефрейтор Михаил Кашин, ефрейтор Андрей Бизяев, ефрейтор Дмитрий Сергиенко, сержант Никита Акимов.

Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 2
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 3
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 4
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 5
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 6
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 7
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 8
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 9
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 10
Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий - фото 11

Следователи выяснили, что эти лица в Буче грабили город, брали в заложники гражданских украинцев, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали, угрожали. Потерпевших заставляли предоставить данные о позициях ВСУ и терробороны. В настоящее время продолжается проверка причастности их к убийствам украинцев.

Личные данные помогли собрать журналисты "Следствие Инфо".

Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838 -31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Великобритании заявила, что шокирована зверствами оккупантов в Буче и других городах.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!