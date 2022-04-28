Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий

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Козлова Альбіна
Десятерым военным россии, причастным к пыткам гражданских людей в Буче, объявлены подозрения. Об этом написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Как выглядят города после оккупации, фото Генштаб ВСУ
Это военные 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск вс рф. Подозрения в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым десяти россиянам сообщили прокуроры Бучанской окружной прокуратуры. Это младший сержант Вячеслав Лаврентьев, рядовой Григорий Нарышкин, рядовой Василий Князев, ефрейтор Семен Мальцев, рядовой Сергей Пескарев, рядовой Альберт Раднаев, ефрейтор Михаил Кашин, ефрейтор Андрей Бизяев, ефрейтор Дмитрий Сергиенко, сержант Никита Акимов.
Следователи выяснили, что эти лица в Буче грабили город, брали в заложники гражданских украинцев, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали, угрожали. Потерпевших заставляли предоставить данные о позициях ВСУ и терробороны. В настоящее время продолжается проверка причастности их к убийствам украинцев.
Личные данные помогли собрать журналисты "Следствие Инфо".
Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838 -31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.
Как сообщал портал "Комментарии", министр Великобритании заявила, что шокирована зверствами оккупантов в Буче и других городах.
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