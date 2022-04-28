Причастным к пыткам в Буче объявлены подозрения: уже названы 10 фамилий

Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838 -31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Великобритании заявила, что шокирована зверствами оккупантов в Буче и других городах.