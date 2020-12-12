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Главная Новости Общество Криминал Причастные к перестрелке в Броварах контролируют рынок «Столичный» - расследование
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Причастные к перестрелке в Броварах контролируют рынок «Столичный» - расследование

По данным СМИ, назначенного ранее директором "Столичного" Рустема Абдукадырова вспоминали весной как куратора группы рэкетиров, которые устроили перестрелку в Броварах

сегодня, 16:00
Автор:

Станислав Молчанов

Люди из окружения  беглого президента Януковича, которые могут быть причастны к перестрелке в Броварах, до сих пор контролируют рынок "Столичный". Они взяли аванс на продажу большей части рынка у международного инвестора и отказались выполнять свои обязательства. Об этом говорится в журналистском расследовании телеканала ПРЯМОЙ .

Причастные к перестрелке в Броварах контролируют рынок «Столичный» - расследование

ФОТО: Из открытых источников

По данным журналистов, еще в начале 2020 украинско-литовская компания Stolitsa Group (SG) достигла договоренности о выкупе доли в более 70% рынка "Столичный" у бенефициарного владельца предприятия Александра Стельмаха. Самого Стельмаха журналисты называют номинальным владельцем активов одного из ближайших соратников Януковича Юрия Иванющенко.

Перед достижением договоренностей о покупке, компания разработала план финансового оздоровления предприятия, ведь оно имело немалые долговые обязательства. Так в феврале 2020 года "Столичный" имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. А в марте 2020-го она выросла уже до 412 млн грн.

По состоянию на сегодня соглашение уже должно было быть полностью завершенным, но ничего подобного не произошло. По словам руководителя группы компаний SG Эдуарда Соколовского, его группа компаний до сих пор не имеет никакой информации о нынешней операционной деятельности предприятия.

Зато после получения аванса текущие владельцы рынка полностью сменили руководство и назначили его директором Рустема Абдукадырова. Именно Абдукадыров упоминался весной в СМИ как куратор группы рэкетиров, которые устроили перестрелку в Броварах.

Источники также связывают Абдукадырова с криминальным авторитетом из Донбасса Арменом Саркисяном, более известным как Армен Горловский.

Сам господин Стельмах не выходит на контакт со СМИ. Журналистам не удалось с ним связаться и они связывают его молчание с тем, что он стал фигурантом уголовного производства по статье "мошенничество" в связи с инкриминируемым ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.



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