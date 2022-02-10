Преступления снимал на телефон: в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю падчерицу

В Ровенской области мужчина насиловал дочь своей сожительницы и снимал всё на камеру. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

В Ровенской области судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Сообщается, что в суде прокурором было доказано, что на протяжении нескольких месяцев 2020 года злоумышленник систематически насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. Свои преступления обвиняемый снимал на камеру мобильного телефона.

Данные видеозаписи случайно увидела мать пострадавшей. О случившемся она сообщила в правоохранительные органы.

На суде мужчина частично признал свою вину. В 2021 году обвиняемо признали виновным и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном и кассационном судах.

Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.

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