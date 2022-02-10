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Преступления снимал на телефон: в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю падчерицу

В Ровенской области мужчину судили за изнасилование ребёнка

сегодня, 19:50
Автор:

Денис Подставной
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В Ровенской области мужчина насиловал дочь своей сожительницы и снимал всё на камеру. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины. 

Преступления снимал на телефон: в Ровенской области мужчина насиловал 10-летнюю падчерицу

В Ровенской области судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Сообщается, что в суде прокурором было доказано, что на протяжении нескольких месяцев 2020 года злоумышленник систематически насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы. Свои преступления обвиняемый снимал на камеру мобильного телефона. 

Данные видеозаписи случайно увидела мать пострадавшей. О случившемся она сообщила в правоохранительные органы. 

На суде мужчина частично признал свою вину. В 2021 году обвиняемо признали виновным и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном и кассационном судах. 

Верховный Суд жалобу не удовлетворил и оставил осужденному наказание, установленное судом первой инстанции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад. По словам Тараса Жиравецкого, в Украине не делают необходимого количества тестирований на COVID-19.

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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-rivnenshhini-vitcima-zasudzeno-do-dovicnogo-pozbavlennya-voli-za-neodnorazove-gvaltuvannya-10-ricnoyi-padcerki
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