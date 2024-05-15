Председателя правления Альянс Банк Ю. Фролову объявили в международный розыск

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение следственного судьи ВАКС и постановила избрать Председателю правления Банка Альянс меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о громком деле о хищении средств "НЭК "Укрэнерго" в феврале — марте 2022 года на сумму около 1 млрд гривен компанией "Юнайтед Энерджи" с участием Банка Альянс, выдавшего банковскую гарантию компании бизнес-партнера И.Коломойского. Банк Альянс отказался от обязательств и уже третий год ведет судебную войну против "НЭК "Укрэнерго". Об объявлении подозрения участникам схемы, среди которых и Ю. Фролова, НАБУ отчитывалось еще в январе 2024 года.

Фролова была объявлена в международный розыск. Фото из открытых источников

Впрочем, это решение, вероятно, мало что изменит в ходе уголовного дела № 52022000000000091, которое НАБУ расследует с мая 2022 года. Ведь Ю. Фролова с 13 марта 2022 года руководит Банком Альянс, находясь за границей. Однако ей это не помешало получить для Банка Альянс рекордный кредит от НБУ в 1,93 млрд гривен в сентябре 2020-го. Согласно материалам постановления ВАКС, в международный розыск Ю. Фролову объявили еще 19 января 2024 года, но найти ее, несмотря на имеющийся у следствия адрес проживания подозреваемой в Словацкой республике, до сих пор оказалось не под силу даже Интерполу. Очевидно, так же, как бессильным оказывается международный розыск и целой когорты украинских чиновников и олигархов, скрывающихся от правосудия в гостеприимной Европе.

Низкая вероятность того, что Ю. Фролова будет доставлена ​​в украинский суд и получит реальный приговор, ставит вопрос о реальных целях расследования НАБУ по делу. Следствие настаивает, что решение о выдаче аффилированной с И. Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" банковской гарантии на 1,85 млрд гривен принималось единолично Ю. Фроловой в нарушение устава Банка Альянс, поскольку сумма гарантии превышала 25 процентов активов банковского учреждения. При этом в отчетной документации Банка Альянс для НБУ был совершен подлог: с целью сокрыть реальную сумму банковской гарантии в НБУ были предоставлены документы о выдаче гарантии всего на 300 млн грн. Таким образом, Ю. Фролова — единственная, кто несет полную и безраздельную ответственность за незаконную деятельность Банка Альянс.

Факты подделки Банком Альянс документов признаны и проверкой Нацбанка, состоявшейся в банке еще в январе 2023 года. Впрочем, несмотря на сделанные инспекцией НБУ выводы о том, что "банк принимает чрезмерные кредитные риски, превышающие нормативные ограничения, установленные регулятором, а бухгалтерский учет предоставленных гарантий на отдельные даты позволил Банку избежать нарушения норматива Н7", никакие санкции в отношении Банка Альянс применены Нацбанком так и не были. Сегодня Банк Альянс, невзирая на солидный кейс дел по невыполнению банковских гарантий перед государственными учреждениями и предприятиями, продолжает свою работу на рынке банковских гарантий, в то время как общемировая практика и нормативы НБУ предусматривают при выявлении таких масштабных махинаций по меньшей мере введение в банк временной администрации.

Неприкосновенность Банка Альянс, связываемая с влиянием на украинскую властную систему его реального владельца Д. Фирташа, к сожалению, демонстрируется всем ходом дела о выдаче и неуплате банковской гарантии. Так, расследование НАБУ дела о хищении средств "НЭК "Укрэнерго" резко активизировалось после того, как в декабре 2022 года Хозяйственный суд г. Киева по делу № 910/32 68/22 вынес решение в пользу "НЭК "Укрэнерго" и обязал Банк Альянс заплатить в пользу государственной компании 1 млрд 113 млн гривен. Как видно из материалов упомянутого постановления ВАКС, основные доказательства неправомерной деятельности председателя правления Банка Альянс Ю. Фроловой датируются маем-августом 2023 года. Действия следствия по делу удивительно синхронны с действиями Банка Альянс. В то время как адвокаты Банка Альянс затягивали рассмотрение жалобы на решение Хозяйственного суда в Северном апелляционном суде, детективы НАБУ собирали доказательства фальшивого характера банковской гарантии, поскольку "решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры". Таким образом, приоритетом следствия, очевидно, является наказание Ю. Фроловой как физического лица, а не возвращение государству 1 млрд гривен.

В то же время именно материалы уголовного производства НАБУ были использованы Банком Альянс в октябре 2023 года для иска к "НЭК "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи" о признании банковской гарантии такой, которая не подлежит исполнению, и признании прекращенным обязательства банка – дело № 910/16479./23. Хозяйственный суд г. Киева, по меркам украинского судопроизводства, довольно быстро — уже в середине апреля 2024 года — удовлетворил иск Банка Альянс, что стало основанием для Северного апелляционного суда остановить рассмотрение по делу № 910/32 68/22. Теперь вопрос о выплате Банком Альянс в пользу "НЭК "Укрэнерго" 1 млрд 113 млн гривен снова отсрочен на неопределенное время.

Несмотря на то, что речь идет о средствах, которые Банк Альянс должен был уплатить государственному предприятию сразу после наступления гарантийного случая, а именно еще в марте-апреле 2022 года, сейчас ситуация выглядит так, что из-за судебной и правоохранительной системы, а также из-за бездействия Нацбанка создаются искусственные основания для вывода Банка Альянс из-под удара в позорной антигосударственной сделке. Ю. Фролова продолжит успешно скрываться от следствия. А "НЭК "Укрэнерго" придется продолжать поиск средств для восстановления разрушенной энергетической отрасли у международных спонсоров.