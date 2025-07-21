Предатель в спецподразделении НАБУ: шпионил для ФСБ по указанию охранника Януковича

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили агента ФСБ в рядах Национального антикоррупционного бюро. В Киеве задержан сотрудник центрального аппарата НАБУ, который работал в сверхсекретном подразделении "Д-2" и годами передавал закрытую информацию спецслужбе государства-агрессора.

СБУ разоблачила агента ФСБ в НАБУ

Следствие установило, что шпиона контролировал Дмитрий Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича. Именно он в феврале 2014 года помогал Януковичу бежать в Россию, после чего остался в оккупированном Крыму, перешел на сторону врага и был завербован ФСБ.

СБУ задокументировала более 60 эпизодов, в которых фигурант передавал служебную информацию Иванцу с ограниченным доступом. В частности, он добывал персональные данные украинских силовиков и гражданских, которые ФСБ могла использовать как цели для терактов или информационно-психологических операций.

Чтобы получить данные, агент использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины, к которым имел доступ в рамках служебных обязанностей. За выполненные задания ему регулярно переводили деньги — финансирование поступало непосредственно на банковскую карту злоумышленника.

СБУ уже ранее информировала руководство НАБУ о подозрениях в отношении этого лица, однако никакие действия не были предприняты. Напротив, агент остался в должности и даже пытался уничтожить доказательства после полученного предупреждения.

После завершения масштабного документирования преступления СБУ и ОГП провели спецоперацию по задержанию. При обыске у агента изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, которые он использовал для связи с куратором.

Фигурант уже сообщен о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и несанкционированные действия с информацией с ограниченным доступом.

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за апланированное выступление российского дирижера Валерия Гергиева в Италии официально отменили из-за возмущения украинской диаспоры и волны публичной критики. Концерт должен был состояться в роскошном Королевском дворце Казерты в рамках культурного фестиваля Un'estate da Re ("Лето для короля").