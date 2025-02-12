Предатель в рядах СБУ: как руководитель антитеррористического штаба стал «крысой» ФСБ



















Служба безопасности Украины задержала высокопоставленного чиновника, годами работавшего на врага. Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ стал одним из главных предателей в структуре, передавая важную информацию российским спецслужбам. Спецоперация, которую возглавил лично Василий Малюк, раскрыла целую сеть предателей, среди которых эта "крыса" занимала особое место. Оперативная работа продолжалась месяцами, и сегодня она завершилась задержанием предателя

Предатель в рядах СБУ. Фото: СБУ

Задержание было произведено с максимальной секретностью. Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности, в частности, передачу секретной информации врагу. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что операция по его задержанию была одной из самых сложных за всю историю службы. По словам Малюка, на этапах разработки и задержания предателя использовались все возможные средства от шифрованных программ до глубокого аудио- и видеоконтроля.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — сказал Василий Малюк.

Многие предатель даже не догадывался, что его "работу" контролируют именно украинские спецслужбы, а информация, которую он передавал россиянам, была частью контрразведывательной операции.

Еще одна важная деталь: из-за этого предателя украинская сторона долго передавала врагу ложную информацию, что стало частью стратегической операции против агрессора. Это позволило не только собрать доказательства противоправной деятельности, но и избежать значительных рисков национальной безопасности.

Малыш подчеркнул, что такое "самоочищение" СБУ продолжается и дальше. Враг может попытаться проникнуть в ряды, но благодаря тщательной работе спецслужб все попытки будут остановлены. По его словам, борьба с внутренними предателями – это постоянный процесс, не прекращающийся даже на фоне войны с Россией.

О дальнейших подробностях спецоперации и задержании предателя в ближайшее время будет обнародовано официальное сообщение.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что В Краматорском районе контрразведчики задержали предателя , который передавал оккупантам координаты украинских военных позиций. Его информация использовалась для нанесения ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и ракетами. Благодаря оперативному реагированию СБУ агент не успел повлечь за собой катастрофические последствия, а украинские защитники остались в безопасности.