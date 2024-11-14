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Предатель, поднимавший российский флаг в 2014 году, попал в плен в ВСУ

Ли Вон Чоль, способствовавший оккупации Луганщины, признался в преступлениях и получил подозрение от СБУ

сегодня, 18:00
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Амбарцумян Анна

Сужба безопасности Украины сообщила о подозрении Ли Вон Чолю, украинскому гражданину корейского происхождения, который в 2014 году принял участие в захвате Луганской облгосадминистрации и вывесил российский флаг вместо украинского. Сейчас этот предатель, воевавший на стороне России, попал в плен в Вооруженные силы Украины во время боев в Донецкой области.

Предатель, поднимавший российский флаг в 2014 году, попал в плен в ВСУ

Предатель попал в плен в ВСУ. Фото: СБУ

В 2014 году Ли Вон Чоль активно поддерживал пророссийские силы во время захвата Луганской областной администрации. Он сорвал украинское знамя и установил российский триколор, а также участвовал в пророссийских митингах и беспорядках, запугивая местных патриотов. Впоследствии он присоединился к вооруженным формированиям, воевавшим против украинских сил во время конфликта на Донбассе, а после начала полномасштабной войны атаковал позиции Сил обороны.

В октябре 2024 года во время боевых действий в районе Спорного Донецкой области украинские военные разгромили штурмовую роту окупантов, в составе которой находился Ли Вон Чоль. Как единственный уцелевший, он был взят в плен. Во время допросов предатель дал ценные свидетельства по захвату Луганска в 2014 году и военных преступлений, совершенных российскими оккупантами во время вторжения в Украину.

Служба безопасности Украины сообщила Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас предатель находится под стражей.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-zradnyku-yakyi-vyvisyv-rosiiskyi-prapor-nad-luhanskoiu-oda-u-2014-rotsi-a-zaraz-potrapyv-u-polon-do-zsu
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