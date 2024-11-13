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Правоохранители организовали незаконный канал переправки мужчин через границу

ГБР разоблачило группу, в состав которой входили правоохранители и гражданские лица, участвовавшие в нелегальной схеме

сегодня, 12:58
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Амбарцумян Анна

Правоохранители в Прикарпатье были задержаны за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Совместно с гражданским посредником они обеспечивали беспрепятственный проход через границу в Румынию по цене 7 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители организовали незаконный канал переправки мужчин через границу

Схема переправки мужчин через границу. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) раскрыли преступную деятельность двух правоохранителей и жителя Черновицкой области. Они создали канал для переправки мужчин, которые пытались выехать из Украины, в частности, через Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Как работала схема

Гражданское лицо занималось поиском клиентов, которые готовы платить большие деньги за переход через границу, а правоохранители обеспечивали беспрепятственный проезд через блокпосты. Переправленных лиц доставляли в самую границу, где их инструктировали, как в дальнейшем пересечь границу с Румынией, что включало и тактики поведения при возможном задержании.
В августе 2024 года были переправлены первые лица. С тех пор группа успела организовать незаконный выезд для не менее трех человек. Все фигуранты дела были задержаны, им объявлено подозрение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для всех подозреваемых, с возможностью внесения залога на сумму 242 тыс. грн. Во время обысков в их домах изъяты деньги, мобильные телефоны и транспорт, который использовался для перевозки "клиентов". Расследование продолжается и устанавливается полный масштаб противоправной деятельности.

Правоохранители организовали незаконный канал переправки мужчин через границу - фото 2

Напомним, работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-prikarpatti-dbr-vikrilo-pravoohoronciv-yaki-zaroblyali-na-perepravlenni-cholovikiv-do-rumunii#gallery-6
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