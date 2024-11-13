Правоохранители организовали незаконный канал переправки мужчин через границу

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Амбарцумян Анна
Правоохранители в Прикарпатье были задержаны за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Совместно с гражданским посредником они обеспечивали беспрепятственный проход через границу в Румынию по цене 7 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Схема переправки мужчин через границу. Фото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) раскрыли преступную деятельность двух правоохранителей и жителя Черновицкой области. Они создали канал для переправки мужчин, которые пытались выехать из Украины, в частности, через Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для всех подозреваемых, с возможностью внесения залога на сумму 242 тыс. грн. Во время обысков в их домах изъяты деньги, мобильные телефоны и транспорт, который использовался для перевозки "клиентов". Расследование продолжается и устанавливается полный масштаб противоправной деятельности.
Напомним, работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.
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