Правоохранители Коломыи создали сеть сбыта наркотиков через соцсети

На Прикарпатье разоблачена схема незаконного сбыта наркотиков, к которой оказались причастны двое местных правоохранителей. Следствие установило, что они создали сеть реализации наркосодержащих веществ через социальные сети, привлекая гражданского посредника и курьеров. В ходе операции изъято более 500 наркосодержащих таблеток и задокументирована продажа сотни доз. Расследование продолжается, а подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители продавали наркотики. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачило двух правоохранителей из города Коломыя, организовавших нелегальную схему сбыта наркотиков на территории Ивано-Франковской области. Свою деятельность они осуществляли через специально созданный канал в социальных сетях, где клиенты могли заказывать товар и получать координаты закладок.

Правоохранители закупали сырье и администрировали канал, а местный житель, их подельник, занимался поиском курьеров. За каждую доставку курьерам платили 150 гривен. Один из них только за октябрь осуществил более 100 поставок наркотических веществ.

Кроме заработка организаторы планировали использовать курьеров для улучшения "показателей" в расследовании преступлений. Они открывали уголовные дела, связанные с незаконным сбытом, и намеревались задержать наемного курьера как фигуранта.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых. Среди изъятого – мобильные телефоны, документация и около 500 таблеток с содержанием наркотических веществ.

Обоим подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц. Организатор уже уволен с должности, а его сообщник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие устанавливает полный круг причастных к наркосхеме лиц и другие эпизоды их деятельности. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские провели операцию по обезвреживанию преступной наркогруппировки. Злоумышленники зарабатывали более 5 миллионов гривен ежемесячно. Участники задержаны, им доложено о подозрении и грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.