Правительство хочет поднять штрафы за превышение скорости, сколько нужно будет платить

Водителям, превышающим скорость, придется платить больше. Об этом сообщает Верховная Рада Украины на своем официальном Telegram канале.

Правительство хочет поднять штрафы за превышение скорости. Фото из открытых источников

По информации от ВР Украины, уже существует соответствующий законопроект, предусматривающий увеличение суммы штрафов за превышение скорости и создание опасной ситуации на дороге.

Если водитель превысил скорость на дороге с показателем до 80 км/ч, ему придется заплатить от 3400 гривен. Превышение разрешенной скорости в местах с максимальной скоростью до 110 км/ч будет стоить нарушителю в 4250 гривен или больше.

Если водитель превысил скорость на участке, где запрещено движение скорости транспортного средства более 50 км/ч и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, должен заплатить от 5100 гривен.

Что касается других штрафов, пока они останутся без изменений.

С перечнем штрафов будущего законопроекта можно ознакомиться ниже:

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