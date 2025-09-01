Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия

Рубрики
Глава Национальной полиции Иван Выговский опубликовал первые фото по задержанию возможного убийцы народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, преступление не случайно и в нем присутствует "российский след".
Полиция задержала возможного убийцу Парубия. Фото: Нацполиция
О задержании возможного убийцы Парубия сообщал президент Владимир Зеленский, а теперь Иван Выговский на Facebook публиковал его фото.
Фото убийцы Парубия
По словам главы Нацполиции, после убийства Парубия подозреваемый пытался скрыть свои следы, переоделся, лишился оружия и скрывался в Хмельницкой области, где он был задержан полицией.
Кроме того, Выговский отмечает, что за смертельным нападением на Андрея Парубия есть "российский след".
30 августа во Львове среди бела дня было совершено вооруженное нападение на политика Андрея Парубия. Нападающий был замаскирован под курьера службы доставки, подъехал к Парубию на электровелосипеде и произвел восемь выстрелов.
