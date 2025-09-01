logo

Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия

Полиция опубликовала фото возможного нападающего на Андрея Парубия.

1 сентября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Национальной полиции Иван Выговский опубликовал первые фото по задержанию возможного убийцы народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, преступление не случайно и в нем присутствует "российский след".

Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия

Полиция задержала возможного убийцу Парубия. Фото: Нацполиция

О задержании возможного убийцы Парубия сообщал президент Владимир Зеленский, а теперь Иван Выговский на Facebook публиковал его фото.

"Полицейские задержали убийцу Андрея Парубия. Он долго готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", — написал Выговский.

Появились первые фото предполагаемого убийцы Андрея Парубия - фото 2

Фото убийцы Парубия

По словам главы Нацполиции, после убийства Парубия подозреваемый пытался скрыть свои следы, переоделся, лишился оружия и скрывался в Хмельницкой области, где он был задержан полицией.

Кроме того, Выговский отмечает, что за смертельным нападением на Андрея Парубия есть "российский след".

"Убежать не удалось… дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление неслучайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", — добавил Выговский.

Убийство Парубия во Львове

30 августа во Львове среди бела дня было совершено вооруженное нападение на политика Андрея Парубия. Нападающий был замаскирован под курьера службы доставки, подъехал к Парубию на электровелосипеде и произвел восемь выстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Парубий просил государственную охрану перед убийством, но ему отказали.

Также "Комментарии" писали о том, как европейские политики и дипломаты отреагировали на убийство Парубия.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1SHQ3uo88N/
