Появилась новая информация о подозреваемом в убийстве Парубии: какие мотивы

Появилась новая информация по делу об убийстве народного депутата и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Источники телеканала "Прямой" сообщают, что подозреваемого в преступлении шантажировали российские спецслужбы, используя как рычаг давления информацию о его пропавшем без вести на войне сыне.
Андрей Парубий. Фото из открытых источников
Как сообщает "Прямой" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, российские спецслужбы в течение года контактировали с подозреваемым в убийстве Парубия. Ему намекали, что имеют сведения о местонахождении его сына, считавшегося пропавшим без вести на фронте. Эта информация стала основным инструментом давления, что могло заставить мужчину согласиться на исполнение преступления.
По данным "Прямого", вероятный убийца Парубия дает первые показания, в которых правоохранители усматривают "российский след".
30 августа в полдень на одной из улиц Львова неизвестный открыл огонь по Андрею Парубию. Политик погиб на месте от полученных ранений. Нападающий скрылся, но вскоре был идентифицирован и задержан.
Его схватили сотрудники полиции в Хмельницкой области. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил задержание, показал первое фото возможного убийцы Парубия, а также подтвердил "российский след".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Парубий обращался за государственной охраной перед убийством, но ему отказали.
Также "Комментарии" писали о том, кто может заменить Парубия в Верховной Раде.