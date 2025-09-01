Появилась новая информация о подозреваемом в убийстве Парубии: какие мотивы

Появилась новая информация по делу об убийстве народного депутата и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Источники телеканала "Прямой" сообщают, что подозреваемого в преступлении шантажировали российские спецслужбы, используя как рычаг давления информацию о его пропавшем без вести на войне сыне.

Андрей Парубий. Фото из открытых источников

Как сообщает "Прямой" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, российские спецслужбы в течение года контактировали с подозреваемым в убийстве Парубия. Ему намекали, что имеют сведения о местонахождении его сына, считавшегося пропавшим без вести на фронте. Эта информация стала основным инструментом давления, что могло заставить мужчину согласиться на исполнение преступления.

"Российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о пропавшем без вести на войне сыне. Также известно, что у россиян существует целый список на устранение, именно в патриотических кругах. Андрей Парубий был одним из целого списка украинских патриотов, которых планировалось убить в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По данным "Прямого", вероятный убийца Парубия дает первые показания, в которых правоохранители усматривают "российский след".

Что известно об убийстве Парубия

30 августа в полдень на одной из улиц Львова неизвестный открыл огонь по Андрею Парубию. Политик погиб на месте от полученных ранений. Нападающий скрылся, но вскоре был идентифицирован и задержан.

Его схватили сотрудники полиции в Хмельницкой области. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил задержание, показал первое фото возможного убийцы Парубия, а также подтвердил "российский след".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Парубий обращался за государственной охраной перед убийством, но ему отказали.

Также "Комментарии" писали о том, кто может заменить Парубия в Верховной Раде.