Поставлял модернизированные самолеты РФ: генпрокуратура сообщила о подозрении

Гендиректору российской авиастроительной корпорации выдвинули подозрение в пособничестве агрессии против Украины. Он организовал поставки модернизированных военных самолетов для минобороны России, зная, что они будут использоваться в войне. Это очередное доказательство вовлечения российского военно-промышленного комплекса в преступления против нашей страны.

МиГ. Фото из открытых источников

По данным следствия, руководитель корпорации обеспечил передачу российской армии модернизированных самолетов, среди которых Ил-76МД-90А, Су-57, Су-35С, Су-34, Ту-22М3 и Миг-31. Он отдавал себе отчет, что эти боевые машины используются для авиаударов по украинским городам в рамках так называемой "специальной военной операции". Согласно Уголовному кодексу Украины, его действия квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ по оперативному сопровождению Департамента защиты национальной государственности. Украинские правоохранители продолжают работу над тем, чтобы все причастные к преступлениям против Украины понесли справедливое наказание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была направлена на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, в Украине завершено расследование громкого дела по растратам на сумму более 36 млн грн, связанных с фальшивыми поставками оборудования для военных самолетов. Трое участников преступной организации, незаконно присвоившей бюджетные средства, вскоре предстанут перед судом. Кроме того, часть подозреваемых уже возместила значительную часть ущерба, которую они причинили государству. Дело приобретает новые обороты.