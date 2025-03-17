Поругался с девушкой и разослал фото члена 46 незнакомкам: как наказали жителя Тернопольщины

Житель Тернопольщины получил условный приговор и штраф за массовое распространение порнографических фотографий. Мужчина снимал половой орган и посылал интимные изображения десяткам незнакомых женщин в мессенджере Viber. Суд признал его виновным, однако вместо реального заключения назначил испытательный срок.

Житель Тернопольщины получил наказание за дикпики. Фото иллюстративное

Следствие установило, что житель города Хоростков Тернопольской области Иван Маланчак в период с июля по ноябрь 2024 разослал интимные фото (дикпик) 46 женщинам. В суде мужчина объяснил, что совершил это на эмоциях после ссоры с девушкой.

" Используя "Viber" вступил в общение с ранее незнакомым лицом и имея преступный умысел, направленный на распространение изображений порнографического характера, действуя умышленно, прислал ранее изготовленное им 3 (три) фотоизображения порнографического характера, на которых изображен собственный половой орган", – говорится в приговоре суда с объяснением, что мужчина послал фото еще нескольким десяткам женщин.

4 марта Тернопольский горрайонный суд признал Ивана Маланчака виновным в изготовлении и распространении порнографии. Ему назначили три года лишения свободы, но приговор был заменен на один год испытательного срока. Кроме того, мужчина должен заплатить 34 тыс. гривен штрафа в доход государства, а также 7,5 тыс. гривен за проведение судебных экспертиз.

Приговор может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 30 дней.

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