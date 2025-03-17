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Поругался с девушкой и разослал фото члена 46 незнакомкам: как наказали жителя Тернопольщины

Человек рассылал фото полового члена женщинам в Viber.

сегодня, 17:45
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Автор:
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Slava Kot

Житель Тернопольщины получил условный приговор и штраф за массовое распространение порнографических фотографий. Мужчина снимал половой орган и посылал интимные изображения десяткам незнакомых женщин в мессенджере Viber. Суд признал его виновным, однако вместо реального заключения назначил испытательный срок.

Поругался с девушкой и разослал фото члена 46 незнакомкам: как наказали жителя Тернопольщины

Житель Тернопольщины получил наказание за дикпики. Фото иллюстративное

Следствие установило, что житель города Хоростков Тернопольской области Иван Маланчак в период с июля по ноябрь 2024 разослал интимные фото (дикпик) 46 женщинам. В суде мужчина объяснил, что совершил это на эмоциях после ссоры с девушкой.

"Используя "Viber" вступил в общение с ранее незнакомым лицом и имея преступный умысел, направленный на распространение изображений порнографического характера, действуя умышленно, прислал ранее изготовленное им 3 (три) фотоизображения порнографического характера, на которых изображен собственный половой орган", – говорится в приговоре суда с объяснением, что мужчина послал фото еще нескольким десяткам женщин.

4 марта Тернопольский горрайонный суд признал Ивана Маланчака виновным в изготовлении и распространении порнографии. Ему назначили три года лишения свободы, но приговор был заменен на один год испытательного срока. Кроме того, мужчина должен заплатить 34 тыс. гривен штрафа в доход государства, а также 7,5 тыс. гривен за проведение судебных экспертиз.

Приговор может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 30 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской порноактрисе Анастасии Митине, которая разозлила сеть обнаженными фотографиями с флагом и гербом.

Также "Комментарии" писали об инциденте в Житомире, где мужчина снял штаны в аптеке.



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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125539360
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