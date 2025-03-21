Porsche вместо лекарства: как чиновники КГГА присвоили 60 миллионов для тяжелобольных

Чиновники КГГА вместо финансирования лекарств и ухода за больными потратили миллионы гривен на элитные автомобили и недвижимость. Один из фигурантов даже оформил фиктивную инвалидность во избежание мобилизации. Как работала преступная схема и почему деньги тяжелобольных пошли на роскошь — дальше в материале.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в рамках которой злоумышленники присвоили почти 60 миллионов гривен, которые должны были быть потрачены на уход за неизлечимо больными.

К сделке причастны четыре человека, среди которых две заместитель руководителя Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, бывший топчиновник мэрии, который сейчас возглавляет столичную психиатрическую больницу, а также бизнесмен – коммерческий директор выигравшей тендер компании.

Схема была проста: должностные лица заключили договор с подрядной фирмой на 149 миллионов гривен для обеспечения паллиативного ухода. На самом же деле значительная часть средств пошла на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиумкласса.

В частности, один из приобретенных авто – Porsche Cayenne – официально числился как транспорт для перевозки тяжелобольных. Однако в реальности им пользовались сами злоумышленники.

Более того, владелец компании-подрядчика оформил фиктивную инвалидность, что позволило ему избежать мобилизации и получать пенсию. Именно эту справку он попытался использовать для бегства за границу, но был задержан СБУ.

Какое наказание грозит фигурантам

Всем четырем подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых:

Присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах (до 12 лет лишения свободы).

Мошенничество и подделка документов.

Расследование продолжается, а правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к схеме.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что огромный коррупционный скандал в Министерстве юстиции — бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний предстанет перед судом. По взятке он разрешал предпринимателям эксплуатировать труд заключенных, используя их на производствах, действовавших на территории исправительных учреждений. После задержания обвиняемого дело было передано в суд.