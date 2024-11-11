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Попытка поджога вертолета ВСУ: СБУ задержала группу диверсантов

СБУ и Нацполиция обезвредили группу поджигателей, работавшую на российские спецслужбы

сегодня, 15:00
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили группу молодых людей, выполнявших диверсионные задачи для российских спецслужб, действуя в трех регионах Украины. Все подозреваемые были завербованы из-за Telegram-каналов, где им обещали легкий заработок, но вместо этого они получили подозрение от украинских правоохранителей.

Попытка поджога вертолета ВСУ: СБУ задержала группу диверсантов

СБУ задержала группу диверсантов. Фото: СБУ

Кировоградщина: попытка уничтожить вертолет ВСУ

В Кировоградской области трое ребят в возрасте 17 и 18 лет проникли на военный аэродром, пытаясь поджечь вертолет Сил обороны Украины. Кроме того, они планировали уничтожить ключевую электроподстанцию в регионе, чтобы оставить без света десятки тысяч жителей. Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей удалось предотвратить эти попытки.

Полтавская область: поджог военного джипа

В Полтавской области задержан рецидивист, который поджег военный джип, который использовался для задач на восточном фронте. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог военной техники.

Черкасская область: атака на электроподстанцию Укрзализныци

В Черкасской области полиция задержала 34-летнего жителя, совершившего поджог трансформаторной подстанции, обеспечивавшей железнодорожное сообщение. Диверсия могла нарушить работу транспорта, но действия злоумышленника были оперативно остановлены.
Все задержанные сообщены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия, препятствование деятельности ВСУ и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zatrymaly-hrupu-pidpaliuvachiv-yaki-namahalysia-znyshchyty-helikopter-zsu
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