Попытка поджога вертолета ВСУ: СБУ задержала группу диверсантов

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Амбарцумян Анна
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили группу молодых людей, выполнявших диверсионные задачи для российских спецслужб, действуя в трех регионах Украины. Все подозреваемые были завербованы из-за Telegram-каналов, где им обещали легкий заработок, но вместо этого они получили подозрение от украинских правоохранителей.
СБУ задержала группу диверсантов. Фото: СБУ
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.
Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.
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