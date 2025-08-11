Польские спецслужбы сорвали взрыв: обвиняют гражданку Украины

Рубрики
Ткачова Марія
Польские правоохранители завершили расследование и выдвинули официальные обвинения гражданке Украины, подозреваемой в отправке пакета со взрывчаткой. Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW), речь идет об инициалах Кристины С.
Украинка планировала теракт в Польше
По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемая отправила через курьерскую службу посылку, внутри которой находились взрывчатка, электродетонаторы и пусковой механизм. К организации диверсии, по версии ABW, были причастны еще одна гражданка Украины и две гражданки России.
Взрывное устройство было своевременно обнаружено на складе почтовой компании в городе Лодзь и обезврежено специалистами. Экспертиза показала, что в случае детонации он мог нанести серьезный ущерб объектам критической инфраструктуры.
Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с серией взрывов, произошедших в 2024 году на складах курьерских служб в Великобритании, Германии и Польше. Европейские спецслужбы тогда возложили ответственность за атаки на Россию и с тех пор действуют в режиме повышенной готовности.
Дело передано в суд, а подозреваемому грозит многолетнее заключение.