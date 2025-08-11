logo

Польские спецслужбы сорвали взрыв: обвиняют гражданку Украины
Польские спецслужбы сорвали взрыв: обвиняют гражданку Украины

В Польше будут судить гражданку Украины за отправку посылки-бомбы: взрывчатка могла уничтожить критическую инфраструктуру

11 августа 2025, 19:09
Польские правоохранители завершили расследование и выдвинули официальные обвинения гражданке Украины, подозреваемой в отправке пакета со взрывчаткой. Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW), речь идет об инициалах Кристины С.

Польские спецслужбы сорвали взрыв: обвиняют гражданку Украины

Украинка планировала теракт в Польше

По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемая отправила через курьерскую службу посылку, внутри которой находились взрывчатка, электродетонаторы и пусковой механизм. К организации диверсии, по версии ABW, были причастны еще одна гражданка Украины и две гражданки России.

Взрывное устройство было своевременно обнаружено на складе почтовой компании в городе Лодзь и обезврежено специалистами. Экспертиза показала, что в случае детонации он мог нанести серьезный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с серией взрывов, произошедших в 2024 году на складах курьерских служб в Великобритании, Германии и Польше. Европейские спецслужбы тогда возложили ответственность за атаки на Россию и с тех пор действуют в режиме повышенной готовности.

Дело передано в суд, а подозреваемому грозит многолетнее заключение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с 11 по 22 августа в Литве, вблизи границы с Беларусью, будут проходить военные учения Aršus vilkas 2025 ("Февраль волк 2025"). Их проведение совпадает по времени с сообщениями о опрокидывании российских войск на белорусскую территорию, пишет Delfi со ссылкой на литовскую армию.
В маневрах примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники. Организатором выступает батальон Geležinis Vilkas ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Основные этапы учений пройдут в Варенском районе, непосредственно граничащем с Беларусью и на полигоне Гайжюнай.



Источник: https://www.reuters.com/world/poland-charges-ukrainian-citizen-with-involvement-parcel-bomb-2025-08-11/
