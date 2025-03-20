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Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел мировых брендов

В Киевской и Днепропетровской областях преступники выдавали некачественные моторные масла за качественную продукцию мировых брендов.

сегодня, 12:37
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Slava Kot

Правоохранители разоблачили масштабное подпольное производство моторных смазочных масел, которые продавали под видом продукции известных мировых брендов. Подозреваемые действовали на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей, наладив полный цикл производства и сбыта контрафактной продукции.

Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел мировых брендов

Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел

Как сообщает Киевская областная прокуратура, по данным следствия, подпольный бизнес работал в промышленных масштабах, где ежедневно производилось более трех тонн фальсифицированных смазочных масел. Готовую продукцию реализовывали онлайн через местные рынки и розничные торговые точки по всей Украине. Для изготовления подделок использовали некачественное сырье, которое фасовалось в пластиковую тару, маркировали логотипами мировых производителей и продавали как оригинальный продукт.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 21 санкционированный обыск на производственных мощностях, в местах хранения и сбыта фальсификата, а также в домах подозреваемых.

"В ходе обысков изъято 14 тыс. литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, почти 4 тыс. единиц пластиковой тары, оборудование для производства, маркикаторы, транспортные средства, более 1,5 млн грн наличных, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи", — сообщили в полиции.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества превышает 12 миллионов гривен.

Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел мировых брендов - фото 2

Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел мировых брендов - фото 3

Досудебное расследование ведется по статье 229 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное использование знака для товаров и услуг, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере. Подозреваемым грозит штраф и лишение свободы до трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сбежавшем в Румынию детективе НАБУ может быть причастен к фальсификации дела ПриватБанка.

Также "Комментарии" писали, что на фабрике в Киеве производили фальсификат.



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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=384564
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