Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел мировых брендов

Правоохранители разоблачили масштабное подпольное производство моторных смазочных масел, которые продавали под видом продукции известных мировых брендов. Подозреваемые действовали на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей, наладив полный цикл производства и сбыта контрафактной продукции.

Полиция разоблачила масштабное производство фальсификата моторных масел

Как сообщает Киевская областная прокуратура, по данным следствия, подпольный бизнес работал в промышленных масштабах, где ежедневно производилось более трех тонн фальсифицированных смазочных масел. Готовую продукцию реализовывали онлайн через местные рынки и розничные торговые точки по всей Украине. Для изготовления подделок использовали некачественное сырье, которое фасовалось в пластиковую тару, маркировали логотипами мировых производителей и продавали как оригинальный продукт.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 21 санкционированный обыск на производственных мощностях, в местах хранения и сбыта фальсификата, а также в домах подозреваемых.

"В ходе обысков изъято 14 тыс. литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, почти 4 тыс. единиц пластиковой тары, оборудование для производства, маркикаторы, транспортные средства, более 1,5 млн грн наличных, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи", — сообщили в полиции.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества превышает 12 миллионов гривен.

Досудебное расследование ведется по статье 229 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное использование знака для товаров и услуг, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере. Подозреваемым грозит штраф и лишение свободы до трех лет.

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Также "Комментарии" писали, что на фабрике в Киеве производили фальсификат.