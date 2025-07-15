Полиция купила порноконтент у харьковчанки на 62 доллара: суд вынес приговор

В Харькове суд вынес приговор 32-летней женщине, которая производила и распространяла порнографический контент через стриминговою платформу. Ее действия разоблачила полиция, купившая у нее порноконтент на 62 доллара. Теперь женщине присудили наказание – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в год.

В Харькове осудили женщину за порноконтент. Фото из открытых источников

Еще в январе 2021 года стражи порядка разоблачили деятельность вебкам-студии в центре Харькова, где девушки изготавливали эротический контент. В рамках следственных действий сотрудники полиции провели так называемую оперативную закупку и заплатили 62,99 доллара за "приват" с одной из моделей.

Дело рассматривалось в Киевском районном суде Харькова, который обнародовал решение 11 июля 2025 года. По данным суда, во время чата женщина полностью обнажилась, демонстрировала интимные части тела и совершала действия сексуального характера перед вебкамерой. Все это фиксировалось техникой полиции и впоследствии было передано на экспертизу. Вывод специалистов был однозначным по контенту и назван порнографическим.

Согласно материалам, обвиняемая вебкам-модель оказалась уроженка Харькова со средним образованием, без официального трудоустройства, одинокая мать малолетнего сына. Она не отрицала вины и согласилась с позицией прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в изготовлении и распространении порнографической продукции (ст. 301 Уголовного кодекса Украины). Ей назначили наказание 3 года лишения свободы с лишением права работать в интернете в сфере контента еще на год. Однако, в конце концов, суд освободил женщину от отбывания наказания и назначил условный срок на 1 год.

Кроме того, осужденную обязали компенсировать расходы государства на шесть судебных экспертиз по порноконтенту в размере 30,2 тысяч гривен.

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