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Полиция арестовала работника ТЦК: что он требовал от военнообязанных

В Одесской области полиция задержала сотрудника ТЦК, требовавшего взятку за отсрочку от мобилизации.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Полиция в Одесской области остановила противоправную деятельность одного из сотрудников ТЦК, который требовал взятки у военнообязанных и предлагал им справки, отсрочивающие мобилизацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Полиция арестовала работника ТЦК: что он требовал от военнообязанных

Полиция арестовала работника ТЦК. Фото: Национальная полиция

Одесские правоохранители выяснили, что работник ТЦК требовал у мужчины 300 литров горючего или сумму денег, соответствующую такому объему. Должностное лицо из территориального центра комплектования также угрожало мужчине отправлением в зону боевых действий, если тот откажется от такой сделки.

Как указывает пресс-служба полиции Одессы, правонарушителя поймали с тем, что он передал созданный документ военнообязанного и получил за такую "услугу" взятку на общую сумму 15 тыс. гривен.

Одесская полиция указывает, что мужчина, которому угрожал сотрудник ТЦК, работал на объекте критической инфраструктуры и имел отсрочку от мобилизации. Однако работник территориального центра комплектования заявлял, что выдача справки зависит только от него.

Полиция сообщила работнику ТЦК о подозрении по третьей части 368 статьи Уголовного кодекса, по которой ему грозит лишение свободы на 5-10 лет, а также временное лишение права занимать некоторые должности. Суд избрал работнику ТЦК содержания под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент, когда мужчина в военной форме избил костылями женщину.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат рассказал, будут ли мужчины получать повестки на ВВК после обновления данных в электронном кабинете военнообязанного.




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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/odeski-pravookhorontsi-vykryly-pratsivnyka-odnoho-z-ttsk-na-khabari-za-vydachu-dovidky-iaka-vidstrochuie-mobilizatsiiu
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