Похитили дочь депутата: что известно о задержанных

Группу людей, которые похищали людей и зарабатывали таким образом деньги, разоблачили. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).



Злоумышленники требовали отдать выкуп биткоинами, фото из открытых источников

Известно, что раскрыли группу работники СБУ, когда та похитила ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета. Девочку похитили и требовали от родителей значительную сумму выкупа за жизнь дочери. Злоумышленники угрожали через интернет исстрадавшимся родителям и давили на них психологически, описывая как они будут издеваться над ребенком и лишат его жизни.

За возврат девочки родителям мужчины хотели получить деньги в криптовалюте. Сумма выкупа составляла примерно 470 000 долларов США. Но злоумышленники потребовали перечислить в указанный срок криптовалюту на электронный кошелек.



Похитители достаточно хорошо подготовились к преступлению, они заранее разработали план похищения, план получения выкупа, план общения с родителями. Разговоры велись только через Телеграмм и в интернет-сети "Даркнет".

Впрочем, работникам СБУ удалось разоблачить причастных к похищению во время их общения с родителями, которые обратились в полицию за помощью.

Сообщается, что организовывал похищения людей и детей подозреваемый мужчина, находящийся под стражей в Киеве. Задержанному инкриминируют умышленное убийство с особой жестокостью. Судебное разбирательство его дела продолжается.

С помощью интернета подозреваемый в убийстве нашел сообщников. Одному из них мужчина пообещал большую сумму денег. Исполнитель должен был получить в случае успешности операции четвертую часть от суммы выкупа — 100 000 долларов США.

Двум мужчинам — организатору и исполнителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому в похищении ребенка избрана мера пресечения. Однако известно, что задержанный использовал для похищения посторонних лиц, так что следственные действия продолжаются.



в Китае столкнулись два судна: есть погибшие и пропавшие без вести.

Как сообщал портал "Комментарии",

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