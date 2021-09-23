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Похитили дочь депутата: что известно о задержанных

Похитители ребенка требовали от родителей крупную сумму денег

сегодня, 12:35
Автор:

Козлова Альбіна

Группу людей, которые похищали людей и зарабатывали таким образом деньги, разоблачили. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Похитили дочь депутата: что известно о задержанных

Злоумышленники требовали отдать выкуп биткоинами, фото из открытых источников

Известно, что раскрыли группу работники СБУ, когда та похитила ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета. Девочку похитили и требовали от родителей значительную сумму выкупа за жизнь дочери. Злоумышленники угрожали через интернет исстрадавшимся родителям и давили на них психологически, описывая как они будут издеваться над ребенком и лишат его жизни.

За возврат девочки родителям мужчины хотели получить деньги в криптовалюте. Сумма выкупа составляла примерно 470 000 долларов США. Но злоумышленники потребовали перечислить в указанный срок криптовалюту на электронный кошелек.

Похитители достаточно хорошо подготовились к преступлению, они заранее разработали план похищения, план получения выкупа, план общения с родителями. Разговоры велись только через Телеграмм и в интернет-сети "Даркнет".

Впрочем, работникам СБУ удалось разоблачить причастных к похищению во время их общения с родителями, которые обратились в полицию за помощью.

Сообщается, что организовывал похищения людей и детей подозреваемый мужчина, находящийся под стражей в Киеве. Задержанному инкриминируют умышленное убийство с особой жестокостью. Судебное разбирательство его дела продолжается.

С помощью интернета подозреваемый в убийстве нашел сообщников. Одному из них мужчина пообещал большую сумму денег. Исполнитель должен был получить в случае успешности операции четвертую часть от суммы выкупа — 100 000 долларов США.

Двум мужчинам — организатору и исполнителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому в похищении ребенка избрана мера пресечения. Однако известно, что задержанный использовал для похищения посторонних лиц, так что следственные действия продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае столкнулись два судна: есть погибшие и пропавшие без вести.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-zlochynnu-hrupu-yaka-vykrala-dytynu-mistsevoho-deputata-i-khotila-maizhe-piv-miliona-dolariv-za-yii-zvilnennia
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