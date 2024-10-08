Пограничники обнаружили новую "тактику" для незаконного пересечения границы

На границе с Молдовой задержали мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мужчины заплатили несколько тысяч долларов за маршрут. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Схема выезда за границу. Фото ГПСУ

Недавно 14 мужчин решили воспользоваться новой тактикой для незаконного пересечения границы с Украиной в направлении Молдовы. Согласно их плану, они поделились на три малых группы, надеясь не привлечь внимания пограничников. За организацию столь рискованного маршрута каждый из них заплатил от 120 до 160 тысяч гривен одному из анонимных телеграмм-каналов.

Однако их "гениальная" схема не сработала: пограничники оперативно обнаружили и задержали все группы по пути к границе. Теперь мужчины ожидают решения суда, который определит их дальнейшую судьбу.

Стражи порядка напоминают, что любые попытки нелегального пересечения границы несут серьезные правовые последствия, независимо от методов или тактик, которыми нарушители пытаются воспользоваться.





Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.

