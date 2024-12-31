Поджигателей военных авто поймали в Киеве и Харькове (ФОТО)

В Киеве и Харькове разоблачили поджигателей военных автомобилей — им объявили о подозрениях. В Офисе Генпрокурора сообщили, что злоумышленниками оказались четыре гражданина, они под заказ поджигали авто украинских защитников.

Фото Киевской городской прокуратуры

Киев

По данным Офиса, в декабре 2024 года киевлянин получил сообщение в Telegram с предложением заработать на поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ или других военных формирований.

"На одной из улиц города он увидел Volkswagen Multivan с символикой ВСУ, сфотографировал его и прислал фото заказчику. Получив согласование, подозреваемый облил машину бензином и поджег. Фото горящего автомобиля он прислал заказчику”, — сообщили в Офисе.

Вместе со знакомым уже на следующий день он поджег Ford Ranger с символикой ВСУ.

Харьков

Бывший заключенный отозвался у Telegram на объявление о легком заработке. Ему предложили поджигать авто украинских военных за денежное вознаграждение. Мужчина с криминальным прошлым согласился и привлек к работе своего друга детства.

“В середине декабря подозреваемые подожгли автомобиль украинского военнослужащего, сделали фото и видео результата. Кроме того, на месте они покинули карту "джокера", что было обязательным условием куратора", — говорится в сообщении Офиса.

Правоохранители задержали всех подозреваемых, в зависимости от совершенных преступлений им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 20 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, что в Украине в 2024 году, как писал портал "Комментарии", купили 13 роскошных автомобилей.