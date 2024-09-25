logo

BTC/USD

63167.14

ETH/USD

2574.39

LTC/USD

67.40

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера
commentss НОВОСТИ Все новости

Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера

О подозрении объявили львовскому блоггеру Остапу Стахиву

сегодня, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Львовскому блогеру сообщили о новом подозрении в совершении преступлений. Ранее он получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера

Подозрение блогеру. Фото СБУ

В СБУ отметили, что за несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом движения "антивакцинаторов".

"Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность. Из-за своих аккаунтов в соцсетях “блогер” распространял деструктивный контент”, — говорится в сообщении СБУ.

Подозреваемый среди прочего утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы повлекли за собой "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

К тому же он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость обучения составила 7 тыс. грн. с одного слушателя. После окончания учебы фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца. Однако выдавал фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера - фото 2
Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера - фото 3

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

В СБУ не сообщили имя и фамилию блогера, однако порталу "Комментарии" стало известно, что речь идет о блогере Остапе Стахиве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатье требовали деньги из военных за службу в тылу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pidozru-otrymav-lvivskyi-bloher-yakyi-zlyvav-lokatsii-rozmishchennia-zsu
Теги:

Новости

Все новости