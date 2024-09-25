Подстрекал к массовым беспорядкам и захвату госучреждений: СБУ разоблачила львовского блогера

Львовскому блогеру сообщили о новом подозрении в совершении преступлений. Ранее он получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.



Подозрение блогеру. Фото СБУ

В СБУ отметили, что за несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом движения "антивакцинаторов".

"Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность. Из-за своих аккаунтов в соцсетях “блогер” распространял деструктивный контент”, — говорится в сообщении СБУ.

Подозреваемый среди прочего утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы повлекли за собой "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

К тому же он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость обучения составила 7 тыс. грн. с одного слушателя. После окончания учебы фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца. Однако выдавал фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

В СБУ не сообщили имя и фамилию блогера, однако порталу "Комментарии" стало известно, что речь идет о блогере Остапе Стахиве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Закарпатье требовали деньги из военных за службу в тылу.



