Подозреваемый в убийстве Парубия готов был убить экс-президента Украины: кого именно

2 сентября подозреваемый в убийстве народного депутата и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия был доставлен в суд в наручниках. Во время общения с журналистами он заявил, что также мог бы убить бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Подозреваемый в убийстве Парубия. Фото из открытых источников

Обвиняемый в зале суда признался в убийстве Парубия и объяснил, что причиной стало нахождение политика во Львове, где также живет подозреваемый. Как сказал возможный стрелок, если бы он жил в другом городе, его жертвой мог быть другой человек.

"Он был рядом. Если бы был Петя, значит был бы Петя. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя", — ответил обвиняемый на вопрос, почему именно целью убийства стал Парубий.

Также подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что причиной его действий стала "месть лично украинским властям". Нападающий указал, что "я признаю, я его убил", и теперь хочет, чтобы его посадили в тюрьму. Как объяснил обвиняемый, он хочет просить "чтобы меня обменяли на пленных, чтобы я мог уехать и найти тело своего сына...".

Суд направил подозреваемого в убийстве Парубия под стражу на 60 дней без возможности внесения залога. 52-летний житель Львова, которого задержали по делу об убийстве Андрея Парубия, официально объявили подозрение. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен во Львове, когда он направлялся в спортзал на улице Ефремова. Нападающий, одетый курьером службы доставки, подкрался сзади и произвел восемь выстрелов. После этого злоумышленник скрылся, а в городе объявили спецоперацию "Сирена". Поиски продолжались всю ночь и уже утром 1 сентября подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

