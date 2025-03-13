Подозреваемый в убийстве Фарион имел список следующих жертв: кто в нем

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Slava Kot
Подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, возможно, планировал следующие убийства. Адвокат Наталья Романик, представляющая на суде интересы дочери Ирины Фарион Софии, заявила, что в списке Зинченко находились известные политики, в частности Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Максим Бужанский и другие.
Вячеслав Зинченко. Фото из открытых источников
Наталья Романик в интервью газете "Ратуша" заявила, что Зинченко активно искал в интернете информацию о своих потенциальных жертвах и вносил заметки о них в свой мобильный телефон. В частности адвокат утверждает, что подозреваемый в убийстве Фарион искал об их местонахождении, местах проживания, семье и работе.
Романик подчеркнула, что Зинченко называл себя "санитаром общества" и предположительно планировал следующие убийства.
Дочь Фарион София Особа требует, чтобы Вячеслав Зинченко прошел детектор лжи, если он считает себя невиновным в убийстве языковеда.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что у обвиняемого в убийстве Фарион заметили "русский след".
Также "Комментарии" писали, что дочь Фарион подала иск в суд на 15 млн грн за моральный ущерб.
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