Подозреваемый в убийстве Фарион имел список следующих жертв: кто в нем

Подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, возможно, планировал следующие убийства. Адвокат Наталья Романик, представляющая на суде интересы дочери Ирины Фарион Софии, заявила, что в списке Зинченко находились известные политики, в частности Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Максим Бужанский и другие.

Вячеслав Зинченко. Фото из открытых источников

Наталья Романик в интервью газете "Ратуша" заявила, что Зинченко активно искал в интернете информацию о своих потенциальных жертвах и вносил заметки о них в свой мобильный телефон. В частности адвокат утверждает, что подозреваемый в убийстве Фарион искал об их местонахождении, местах проживания, семье и работе.

"Вот какие кандидатуры он рассматривает как следующие жертвы, цитирую: "Ахметов, Бужанский, Глава ТЦК (если такой есть), Дмитрук, Вацак, Порошенко (было бы идеально), Яценюк". Кроме того, он гуглил ряд фамилий известных бизнесменов из Днепра и Винницы", — сказала адвокатка.

Романик подчеркнула, что Зинченко называл себя "санитаром общества" и предположительно планировал следующие убийства.

"Убеждена, если бы его вовремя не остановили, следующими жертвами Зинченко стали бы те люди, которых, по его мнению, он должен убить, потому что, согласно записям "Я – санитар общества!", именно он определял, кто из граждан должен быть следующей жертвой", — добавила Романик.

Дочь Фарион София Особа требует, чтобы Вячеслав Зинченко прошел детектор лжи, если он считает себя невиновным в убийстве языковеда.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что у обвиняемого в убийстве Фарион заметили "русский след".

Также "Комментарии" писали, что дочь Фарион подала иск в суд на 15 млн грн за моральный ущерб.